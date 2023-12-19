Konut fiyatlarındaki köpük sönüyor Uzmanlara göre konut fiyatlarındaki yıllık reel artış, bir ay ara ile önce yüzde 17'ye sonra da yüzde 15'e geriledi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Şehir Plancısı, Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Celal Erdoğdu'nun konut piyasasındaki fiyat düşüşü değerlendirmesini paylaştı.

Erdoğdu ise konut fiyatlarında reel artış hızının gerilemeye devam ettiğini belirttiği paylaşımlarında, Türkiye ilgili 17 Aralık'a eylül ayına ve dün (18 Aralık) ise ekim ayına ait grafikleri paylaştı.

"Köpük sönüyor"

Uzman Erdoğdu, ilk paylaştığı grafikte "Konut fiyatlarında reel artış geriliyor. Köpük sönüyor." diyerek yıllık reel artışın eylülde yüzde 17'ye kadar gerilediğini belirtti.

"Konut fiyatlarında reel değişim ekimde yüzde 15'e geriledi"

Erdoğdu, konut fiyatlarında reel artış hızının gerilemeye devam ettiğini belirtiği dünkü paylaşımında ise yıllık reel değişimin ekimde yüzde 15'e gerilediğini aktardı ve nominal artışın yıllık yüzde 86 olduğu bilgisini verdi.