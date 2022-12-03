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    Manavgatlı yangınzedelere verilen sözler tutuldu

    Bir yıl önce çıkan yangından sonra bölgede başlayan çalışmalar devam ederken konutları tamamlanan yangınzedeler, yeni evlerine taşınmanın heyecanını yaşıyor.
    • 03.12.2022 - 17:05
    • Güncelleme : 03.12.2022 - 17:07
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    Manavgatlı yangınzedelere verilen sözler tutuldu

    Antalya’nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz 2021 tarihinde yangın cumhuriyet tarihinin en büyük yangını yaşandı.

    Dünyada büyük yankı uyandıran felaketin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatları ile bölgede çalıaşmalar hız kazandı.

    297 konut için kura düzenlendi

    Bu kapsamda Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), AFAD koordinasyonunda yangından etkilenenler için yeni konutlar inşa edildi.

    AA'nın aktarımına göre; son olarak 297 konut için kura çekim töreni düzenlendi.

    Manavgat'taki Ulukapı, Dikmen, Aksaz, Belenobası, Demirciler, Evrenseki, Gebece, Güzelyalı, Kalemler, Karaöz, Karavca, Yukarı Işıklar mahalleleri, Akseki'deki Kepezbeleni ve Gündoğmuş'taki Senir mahallesinden hak sahipleri törene katılım sağlandı.

    Manavgatlı yangınzedelere verilen sözler tutuldu #1

    "Mağduriyetlerimiz giderildi"

    Dikmen Mahallesi'nde orman yangınında evini kaybeden Ayşe İnci de yeni evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

    Yangında 45 mahallenin etkilendiğini aktaran Yazıcı, "Allah'a şükürler olsun ki Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızın ekibinin hızlı ve pratik çalışmaları sayesinde bugün yüzümüz gülüyor. O mağduriyetlerimiz giderildi. Her zorluğu birlikte atlatıp bugünlere geldik. Bölgeye 330 milyon liraya yakın yardımda bulunuldu. Devletimiz her zamanki gibi vatandaşının yanında oldu. Tüm zorluklarda arkasındaki en büyük güç oldu."

    Manavgatlı yangınzedelere verilen sözler tutuldu #2

    "Devletimiz eksiklerimizi giderdi"

    Dikmen Mahallesi'nde orman yangınında evini kaybeden Ayşe İnci de yeni evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

    Yangından sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile milletvekillerinin ziyaretine geldiğini hatırlatan İnci, "Acımızı paylaştılar, teselli ettiler. 'Her şeyi yeniden yapacağız' demişlerdi, yaptılar. Bugün evlerimiz yapıldı, devletimiz eksiklerimizi giderdi. Çok güzel evler yaptılar. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Bakanımıza, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

    Manavgatlı yangınzedelere verilen sözler tutuldu #3

    Manavgatlı yangınzedelere verilen sözler tutuldu #4

    Manavgatlı yangınzedelere verilen sözler tutuldu #5

    Manavgatlı yangınzedelere verilen sözler tutuldu #6


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