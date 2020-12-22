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    Marmaris'te 11 kaçak yapı yıkıldı

    Muğla'nın turistik Bozburun Mahallesi'nde, kaçak olduğu belirlenen 11 yapının yıkımı gerçekleştirildi.
    • DHA
    • 22.12.2020 - 16:58
    • Güncelleme : 22.12.2020 - 17:03
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    Marmaris'te 11 kaçak yapı yıkıldı

    Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından, Marmaris'e 65 kilometre mesafedeki Bozburun Mahallesi'nde kaçak olduğu belirlenen 11 yapı için mahkeme tarafından verilen yıkım kararının yerine getirilmesi için çalışma başlatıldı.

    YIKIM 7 SAAT SÜRDÜ

    Yapı kayıt belgesi iptal edilen ve hukuki süreci tamamlanan binalar, jandarmanın yoğun güvenlik önlemi altında 7 saatte yıkıldı.

    49 YIKIM DAHA YAPILACAK

    Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, Bozburun Mahallesi'ndeki kaçak 49 yapının daha yıkılacağını belirtti.

    Marmaris'in kırsal turistik mahallelerinde yıkımların ocak ayı sonuna kadar devam edeceği öğrenildi.

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