Marmaris'te konut fiyatlarıyla birlikte talep de arttı

Turizm sektörünün gözdesi olan Marmaris'te konut fiyatları yükselmeye devam ederken taleplerde düşüş yaşanmadı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle birçok insan tatil rotalarını kalabalıktan uzak ve sakin kentlerden yana kullanmaya başladı.

Her geçen gün artan yoğun talepler, emlak sektöründe de hareketliliğe neden oldu.

Yüksek kiralar ve milyonlara satılan konutların çoğunlukta olduğu Muğla'nın Marmaris ilçesinde ev yapılacak arsa bulunamaması da uzmanlar tarafından ayrı bir sorun olarak değerlendirildi.

EV FİYATLARI YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK

Ev fiyatlarındaki artışların sebebi ve artışlara rağmen talebin hala devam etmesi hakkında açıklamalarda bulunan uzmanlar, Marmaris'te ev fiyatlarının yükselmeye devam edeceğini belirtti.

Kiralık evlerin 2 bin liradan başladığı, satılık konutların ise özelliklerine göre 1 milyondan, 50 milyon liraya kadar farklılık gösterdiği bölgede fiyatların daha da yükseleceği ön görülüyor.

Konuya ilişkin olarak açıklama yapan Mimar Arzu Kayaoğulları, Marmaris’te inşaat sektörünü ve evlere olan taleplerin artışını değerlendirdi.





"İMAR SIKINTISI EMLAK SEKTÖRÜNÜN ÖNÜNÜ KAPATIYOR"

İnşaat sektöründeki sıkışmanın sebebini belirten Kayaoğulları, "Şu anda Marmaris açısından değerlendirdiğimiz zaman imar açısından Marmaris'in önünün bazı noktalardaki önemli bir lokasyonda kilitli oluşu, ciddi anlamda tabii ki inşaat sektöründe bir sıkışmaya sebep olmuş durumda. Bu arz talep dengesinin doğru gitmesini de beraberinde getiriyor. Çünkü siz üretemiyor musunuz, üretemediğiniz zaman ne oluyor, bir talep birikiyor. Bu talep biriktiği zaman da eğer bunu piyasanın içinde üretemezsiniz, yani onun cevabını alamazsınız, bu da bir sıkışma meydana getirir" dedi.





"İNSANLARIN TERCİHLERİ DEĞİŞTİ"

Kayaoğulları pandemi döneminde insanların tercihlerinin değiştiğini belirterek, "Marmaris kapalı bir havza. Marmaris'in etrafı imar açısından çok sınırlı, kısıtlı ve zaman içinde zaten bu arazilerin tükeneceği emlak sektörünün burada sıkışacağını geçmişten de sinyalleri veriliyordu. Mesela pandemi bu süreci hızlandırdı. İnsanların tercihleri değişti. Şu içinde bulunmuş olduğumuz alan mesela bölgenin dışında kalan bir alandı. Ama pandemiden dolayı tercih edilen insanların daha rahat, daha özgür yaşamasını sağlayan imkânlara sahip bir alan olarak ortaya çıktı. Belki bundan 5 sene önceye dönebilseydik eğer bu lokasyonu bugün bu değeri göreceğini bizler de kestiremezdik. Bu tamamen kendiliğinden gelişen bir olay oldu‘’ şeklinde konuştu.





"EMLAK SEKTÖRÜNDEKİ FİYATLAR ARTIŞA DEVAM EDECEK"

"Geçmişten bugüne Marmaris'in bir gün mutlaka arazi anlamında sıkışacağı zaten belliydi. Kaldı ki planlamada bugün karşılaştığımız engellerin olmadığını varsayalım. O durumda bile Marmaris'in artık alanı doygunluk seviyesine gelmiştir bu da neye yansır? Tabii ki fiyatlara yansır. Çünkü ürün azaldı, ürünün çeşitliliği azaldı ya da alternatifiniz azaldı. Ürün azaldığı zaman da kıymeti artar, değeri artar. Yani bu aynı zaman ne demek ileriki süreçte emlak sektöründeki fiyatlar yine Marmaris'te artışa devam edecek demektir’’ diyerek fiyatların daha da artacağını belirtildi.



