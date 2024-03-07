Mehmet Şimşek: 2 ayda 420 bin emlak sahibi denetlendi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi kaçıran ev sahiplerinin takibini sıkılaştırdıklarına vurgu yaparak 2 ayda 420 bin denetim yapıldığını, kira sözleşmelerin de artık e-devlet üzerinden yapılacağını söyledi.

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ensonhaber.com

Türkiye 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere doğru giderken bakanların gündemdeki konulara dair açıklamaları sürüyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de, CNN Türk ekranlarında yayınlanan Gece Görüşü programında, gazeteciler Hande Fırat ve Zafer Şahin'in yönelttiği sorulara cevap verdi.

"Son 2 ayda 420 binden fazla kapı çaldık"

Bakan Şimşek, vergi kaçıran ev sahiplerine yönelik denetimlerin artırıldığını duyurdu. Bakan Şimşek'in açıklamasına göre, son 2 ay içinde toplamda 420 bin denetim gerçekleştirildi.

Ayrıca, Bakan Şimşek kira sözleşmelerinin de dijitalleşeceğini söyledi. Buna göre, kira sözleşmeleri artık e-Devlet platformu üzerinden yapılacak.

Bakan Şimşek'in açıklamaları şu şekilde: