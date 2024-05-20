Mersin'de emlakçılar dertli: Ne telefonumuz çalıyor ne ofisimize müşteri giriyor Türkiye'de emlak piyasasında sorunlar şekil değiştirerek devam ediyor. Boş konut sorunu, konut satış fiyatı ve kiralardaki fahiş artış sorunu derken şimdi de satışların azalması sektörü olumsuz etkilemeye başladı.

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İHA

Emlak sektöründe yaşanan sorunlara Akdeniz'de yabancıların tersine göçü de eklendi.

Mersin Emlakçılar Odası Başkanı Mehmet Sinan Canpolat, bu yılbaşından beri Mersin'de konut satışlarının düştüğünü söyledi.

Canpolat, konut kredisi ile ilgili sorunlarla birlikte ve yabancılara satışla ilgili ciddi sıkıntılar yaşadıklarını dile getirdi.

"Vatandaş konut kredilerine başvuramıyor"

Konut satışındaki düşüşün başlıca sebepleri arasında konut kredi faizlerinin yüksekliği olduğunu belirten Canpolat, yaşananları şöyle özetledi:

Vatandaşlarımız konut kredisiyle alım yaptığı için konut kredi faizlerinin çok yükselmesinden kaynaklı konut kredisi çekemiyorlar. Mesela, 1 milyon TL konut kredisi kullandırdığımızda aylık geri ödemesi 32 bin TL civarında olduğu için ciddi anlamda sıkıntı oluşturuyor. Vatandaş krediye başvuramıyor.

"Fiyatlar stabil kaldı"

Konut satışlarında yaşanan düşüşe rağmen fiyatların stabil kaldığına dikkat çeken Canpolat, "Konut fiyatlarında artış olmuyor ama düşme de olmuyor. Yani stabil, olduğu yerde sayıyor." diye konuştu.

"Ukrayna ve Rus uyruklu vatandaşlarda bir tersine göç başladı"

Akkuyu Nükleer Santrali'nin başlamasıyla orada çalışan Rus personelin Mersin'e gelmesinin, Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan etkilenen Ukraynalı vatandaşların da genellikle Antalya ve Mersin'e göç etmesinin konut hareketi yaşattığını ifade eden Canpolat, şimdilerde bu durumun tersine döndüğünü kaydetti.

"Yabancıların ikamet ve vatandaşlık şartları sıkılaştı"

Tersine göçte hükümetin yaklaşık 5-6 ay önce aldığı kararın etkili olduğunu vurgulayan Canpolat, konu hakkında şöyle konuştu:

Yabancıların ikamet edilebilmeleri için almaları gereken mülkün rakamı 75 bin dolardı. Bunu hükümetimiz 200 bin dolara çıkarttı. Vatandaşlık alabilmeleri için 200 bin dolar olan rakamı da 400 bin dolara çıkarttı. Rakamlar yükselince bu sefer yabancılar da özellikle Ukrayna ve Rus uyruklu vatandaşlarda bir tersine göç başladı.

Çünkü çok daha uygun rakamlara başka Avrupa ülkelerinde, Kıbrıs'ta yatırım yapma imkanları var. O anlamıyla buradaki mevcut edinmiş oldukları konutları uygun fiyata, düşük fiyata satıp başka ülkelere yatırım yapmaya doğru yöneldiler.

"Mezitli ile Anamur arasında devam eden projeler var"

Canpolat, konut satışlarında yaşanan düşüşün yeni başlatılan projeler açısından da sıkıntılı durumlar oluşturabileceğini söyledi. Mersin'de; Mezitli'den Anamur'a kadar müteahhitlerin birçok yatırım yaptığını, devam eden birçok inşaat bulunduğunun altını çizen Canpolat, şöyle konuştu:

Yabancı göçüne ve faiz oranlarının uygunluğuna göre o yatırımları, o inşaatları, o projeleri hayata geçirmişlerdi. Eğer böyle giderse birçok müteahhit arkadaşımız, orada zor duruma düşüp hatta iflasın eşiğine kadar da gelebilirler.

Emlakçıların talepleri var

Bizim hükümetimizden isteğimiz; özellikle bu yabancı satışlarda tabii ki belli bir oran olsun ama çok yüksek meblağlarda değil de normal meblağlarda rakamlar belirlensin. Bir de faiz oranları böyle devam ettiği müddetçe bizim hem Mersin'de hem Türkiye genelinde satış yapmamız söz konusu değil. Bu da ister istemez hem bizim sektörümüzde hem inşaat sektörüyle bağlantılı diğer sektörlerde sıkıntı oluşturabilir. Önümüzdeki günlerde çok daha kötü ve çok daha içinden çıkılamayacak duruma düşürebilir.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)