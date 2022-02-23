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    Mersin’de ocak ayında 2 bin 346 adet konut satıldı

    Bölgede ocak ayında satılan 2 bin 346 konutun 219’unu yabancılar aldı. Geçen yıl yabancılara konut satışında 4’üncü sırada yer alan Mersin, sırasını bu yılın ocak ayında da korudu.
    • İHA
    • 23.02.2022 - 09:22
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    Mersin’de ocak ayında 2 bin 346 adet konut satıldı

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Konut Satış İstatistikleri 2022 Ocak ayı sonuçları açıklandı.

    İstatistiklere göre konut satışlarının ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,1 artarak 88 bin 306 olduğu bildirildi.

    2 BİN 346 KONUT SATILDI

    TÜİK'in yaptığı açıklamada Mersin’deki konut satış sayılarına da yer verildi. Mersin’de konut satışları, 2022 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,1 oranında artarak 2 bin 346 olarak gerçekleşti.

    Mersin, yüzde 2,7 pay ile konut satışlarında 7’nci sırada yer alırken 2021 yılında bölgede toplam konut satışı 41 bin 533’e ulaştığı belirtildi. Geçen yıl en fazla konut satışı ise 5 bin 515 adet ile aralık ayında gerçekleşti.

    Mersin’de ocak ayında 2 bin 346 adet konut satıldı #1

    YABANCILARA KONUT SATIŞINDA 4'ÜNCÜ SIRADA

    Öte yandan Mersin, yabancılara konut satışında da üst sıralarda yer almaya devam ediyor.

    Geçen yıl yabancılara konut satışında 4’üncü sırada yer alan Mersin, sırasını bu yılın ocak ayında da korudu. Yabancılar geçen yıl Mersin’den toplam 2 bin 513 konut satın alırken, bu sayı Ocak 2022’de de 219 olarak gerçekleşti.

    Mersin’de ocak ayında 2 bin 346 adet konut satıldı #2


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