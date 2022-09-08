Mersin'de TOKİ konutları vatandaşları heyecanlandırdı

TOKİ tarafından Türkiye'nin dört bir yanında yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bölgede yapılan projede 415 doğalgazlı daire ve 8 dükkan bulunuyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), konut sahibi olmak isteyenlere kolaylık sağlamaya devam ediyor.

Ülkenin dört bir yanında projeler yürüten TOKİ, Mersin'de de düğmeye bastı.

Bu kapsamda Çay Mahallesi’nde başlayan yerinde kentsel dönüşüm projesi çerçevesindeki daireler tamamlandı.

Proje detayları

Projede, 415 doğalgazlı daire, 36 dükkan, 8 dükkanlı ticaret merkezi ile cami yer alıyor.

İHA'nın aktarımına göre; bölge halkını heyecanlandıran projenin kura çekimi ise önümüzdeki günlerde yapılacak.

"Bir mutfak masrafı taksitiyle ev sahibi olacağız"

Hak sahiplerinden Sıtkı Eren, 3+1 oturumlu dairesini gezdiğini ve çok beğendini belirterek, “Daireleri çok güzel yapmışlar, her malzemenin kalitelisini kullanmışlar, eksiksiz. Açıkçası bir mutfak masrafı taksitiyle ev sahibi olacağız. Aklımızın ucundan geçmiyordu, görebileceğimize inanmıyorduk ama şükür gördük. Park var, otopark var, çocuklar rahatlıkla gezip dolaşabilir, aklımız dışarıda kalmaz. Eski yerde aklımız hep dışarıdaki çocuklarımızdaydı. Acaba nerede, nereye gitti? Araçlar süratli geçiyor, dikkatsiz. Burada öyle bir durum yok. Sistemli, site gibi, güvenlikli, her geçen giremez. Yani o konuda da ferahım. Mahalle sakinlerinin gözü kapalı kabul edip gelmelerini isterim. Asla ‘hayır’ demesinler. Allah herkese hayırlı uğurlu etsin. Devletimizin ve Akdeniz Belediyesi'nin desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum.” dedi.

"Buradaki yeni ve güzel daireleri görün"

Şu an yaşadığı evde birçok sıkıntı yaşadığını dile getiren Sinem Eren de mahalleli kadınlara seslenerek; “Buyurun gelin, buradaki yeni ve güzel daireleri görün. Ben çok beğendim.” diye konuştu.

"İnsanlara daha rahat bir yaşam sunacağı kesin"

Aysel Geyik de 2+1 oturumlu dairesini gezdiğini ve çok beğendiğini söyledi. Geyik, “Çevre düzenlemesi başta olmak üzere, her açıdan ailelerin yaşayabileceği güzel, düzenli ve sistemli konutlar var. Eski evlerimizdeki en büyük zorluk ısınma idi. Burada öyle bir sıkıntı olmayacak, daha temiz, daha düzenli olacak. Kullanılan malzemeler de kaliteli. İnsanlara daha rahat bir yaşam sunacağı kesin. Basketbol sahası, çocuk park ve oyun alanları, oturma alanları da var, çevre düzenlemesi güzel. Ferah bir ortam. Yaşam burada daha da kolaylaşacak ve güzelleşecek. Bu imkanları bizlere sağlayan Akdeniz Belediye Başkanımız Mustafa Gültak ve tüm devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum.”