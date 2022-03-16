Murat Kurum: Türkiye olarak inşaat sektöründe Çin’den sonra ikinci sıradayız

MIPIM 2022 fuarına katılan Murat Kurum, "Türkiye geçen yıl yüzde 11 büyüme ile rekor kırdı" dedi.

2 yıl aradan sonra Fransa'nın Cannes kapılarını açan MIPIM 2022 Fuarı, 18 Mart tarihinde sona erecek.

Dünyanın en prestijli şehircilik ve gayrimenkul fuarı MIPIM kapsamında, Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) tarafından düzenlenen uluslararası yatırımcı kahvaltısı düzenlendi.

Programda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati yabancı yatırımcılarla bir araya geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, fuarda yaptığı konuşmada, "Türkiye geçen yıl yüzde 11 büyüme ile rekor kırdı." dedi.

"MAHALLEMİZDEN MEMNUNUZ"

Türkiye'nin gayrimenkul ve yapı sektörünün dünyadaki öncü ve güçlü ülkelerinden biri olduğunu belirten Kurum, "Biz mahallemizden memnunuz. Mahallemizi daha güzelleştirmek adına istikrarımızı sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu.





"YABANCI YATIRIMCILARIN İLGİSİ YÜKSEK DERECE DEVAM EDİYOR"

Kurum, “Türkiye olarak inşaat sektöründe Çin’den sonra ikinci sıradayız. Türk müteahhitler, 128 ülkede 1972'den 2021 yılına kadar birçok görev üstlenmiştir. Yaklaşık 10 bin 725 projenin toplam bedeli 455 milyar dolar seviyesine çıkmıştır. Sadece geçtiğimiz yıl Türk müteahhitleri, 67 ülkede 384 projeyle 29,3 milyar dolarlık yatırım yapmıştır. Ülkemize yabancı yatırımcıların ilgisi de yüksek derece devam ediyor. Yatırımcıların ilgisini korumak için mevcut düzenlemeler yapılacak. Yatırımcının korunduğu, kollandığı bir anlayışla süreci yürütmeye gayret gösteriyoruz. Birçok sosyal yaşam alanını da içeren projeler geliştiriyoruz. Türkiye gelişmekte olan bir ülke ve geçen yıl yüzde 11 büyüme ile rekor kırdı." sözlerine yer verdi.

"7 ÜLKEYE 10 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜŞAVİRİ GÖNDERECEĞİZ"

Bakan Kurum, büyükelçilikler bünyesinde yabancı yatırımcıların ilişkilerini yürütebilmeleri adına müşavirlikler açıldığını belirterek, “İlk etapta 7 ülkeye 10 Çevre ve Şehircilik Müşaviri göndereceğiz. ABD, Belçika, Fransa, İsviçre, Kenya, Katar ve Rusya gibi ülkelerde önümüzdeki aylarda müşavirlerimiz görev yapmaya başlayacaklar. Daha sonra diğer ülkelere de müşavirlerimizi göndereceğiz." dedi.





'SON 20 YILDA 1 MİLYON 200 BİN KONUT YAPILDI'

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Emlak Konut Genel Müdürlüğü ile Türkiye’nin geleceğini inşa ettiklerini ve son 20 yılda 1 milyon 200 bin konut yapıldığını vurgulayan Kurum, sosyal konut dışında iklim değişikliği ve şehirlerin altyapılarının düzenlemesi adına projeler yürüttüklerini belirtti.

"ÜLKEMİZ SIFIR KOMİSYON HEDEFİNİ DÜNYAYA İLAN ETTİ"

Türkiye’nin iklim değişikliği konusunda önemli adımlar attığını söyleyen Kurum, “Sayın Cumhurbaşkanımız, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda ülkemizin Paris Anlaşması’na taraf olacağını tüm dünyaya ilan etti. Ülkemiz, Avrupa Birliği ve diğer dünya ülkelerinde de olduğu gibi net sıfır komisyon hedefini dünyaya ilan etmiş oldu. Ülkemiz, 2053 yılında net sıfır emisyon hedefine ulaşacaktır.” dedi.





"YEŞİL DÖNÜŞÜMÜN ÖN PLANDA TUTULDUĞU BİR SÜREÇ YÖNETMEK İSTİYORUZ"

Yeşil Kalkınma Devrimi hedefinden de bahseden Kurum, “Biz bu konuda çok etkin bir mücadele veriyoruz. Gerek yeşil alanların artırılması gerek iklim değişikliği ile uyum kapsamında yerel yönetimlerle yaptığımız çalışmalar, sanayide, turizmde yeşil dönüşümün ön planda tutulduğu bir süreç yürütmek istiyoruz.” dedi.



