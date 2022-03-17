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    Nureddin Nebati: KDV'nin sadeleştirilmesine yönelik çalışmalarımız devam ediyor

    Fransa’nın Cannes şehrinde düzenlenen MIPIM Fuarı’na katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
    • Haber Merkezi
    • 17.03.2022 - 09:35
    • Güncelleme : 17.03.2022 - 09:39
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    Nureddin Nebati: KDV'nin sadeleştirilmesine yönelik çalışmalarımız devam ediyor

    Gayrimenkul sektörü temsilcileri Fransa'nın Cannes şehrinde Uluslararası Gayrimenkul Fuarı'nda (MIPIM) bir araya geldi.

    Türk yatırımcılarının da katıldığı fuarda, görkemli bir İstanbul çadırı kuruldu.

    Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) tarafından açılış öncesi yerli ve yabancı yatırımcılar için kahvaltı programı düzenlendi.

    Programa, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de katıldı.

    BAKAN NEBATİ BASIN MENSUPLARININ SORULARINI YANITLADI

    Çadırda konut ve inşaat sektörü hakkında önemli açıklamalar yapan Bakan Nebati, yükselen konut fiyatları hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

    İnşaat sektörünün uzun süredir talep ettiği KDV indirimi konusunda da açıklamalarda bulunan Bakan Nebati, toplantı sonrasında GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu moderatörlüğünde düzenlenen toplantıda basın mensupları tarafından yöneltilen soruları da yanıtladı.

    Nureddin Nebati: KDV nin sadeleştirilmesine yönelik çalışmalarımız devam ediyor #1

    "GIDA MADDELERİNDE İLK ADIMI ATTTIK"

    Yükselen konut fiyatları nedeni ile inşaat sektörünün KDV ve tapu harcı indirimi beklentisi oluşurken konu hakkında basın mensuplarından gelen soruyu yanıtlayan Bakan Nebati "KDV'nin sadeleştirilmesine yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Gıda maddelerinde ilk adımı attık. Başta konut olmak üzere tüm alanlarda sadeleştirmeyi sağlayacak oranlarla ilgili çalışmalarımız hemen hemen tamamlandı. Cumhurbaşkanı'mıza arz ettikten sonra adım adım uygulayacağız" ifadelerini kullandı.

    Nureddin Nebati: KDV nin sadeleştirilmesine yönelik çalışmalarımız devam ediyor #2

    KDV ORANI YÜZDE 18

    Sıfır konutları kapsayan KDV indirimi olması halinde yapılacak olan indirim orana bağlı olarak değişecek.

    Şu anda sıfır konut satışında tahsil edilen KDV oranı yüzde 18 olarak uygulanırken bu oran üzerinde yapılan değişim konut fiyatlarına indirim olarak yansıyacak.

    Nureddin Nebati: KDV nin sadeleştirilmesine yönelik çalışmalarımız devam ediyor #3


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