Rize’de afet konutlarına son kat betonu döküldü

Rize'de yaşanan doğal afet sonrası yapımı devam eden afet konutlarında sona yaklaşıldı.

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesinde geçtiğimiz yıl 14 Temmuz gecesinde sel afeti yaşandı.

Yaşanan afetin ardından evleri zarar gören vatandaşlar için afet konutlarını inşa edilmeye başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla başlanan çalışmalar sonucu konutlar hızla yükselmeye başladı.

SON KAT BETONLARI DÖKÜLDÜ

Kaba inşaatı büyük ölçüde tamamlanan konutların 4 kat ve 1 dükkan katı olmak üzere son kat betonları döküldü. Beldede AFAD tarafından 24, TOKİ tarafından ise 60 konut yapılması planlanıyor.

"YIL SONUNA VARMADAN TESLİM EDİLECEK"

Binaların alt kısımlarında 6 iş yeri yapılacağını aktaran Büyükköy Belediye Başkanı Hamza Saruhan, “İnşaat süreci gördüğünüz gibi hızla devam ediyor. Bitirilme tarihi bir yıl olarak planlandı. Bir aksilik olmazsa yıl sonuna varmadan bunlar bitirilip vatandaşlara, afetzedelere teslim edilecek.” dedi.

"BELEDİYE BİNASININ YERİNİ TESPİT ETTİK"

Beldede yapımı devam eden 60 TOKİ konutu olduğunu söyleyen Saruhan, “TOKİ’den harici 24 konutta AFAD’ın çalışması var. Hepsi 84 konut, 10 tane de dükkan bulunuyor. Belediye binasının yerini tespit ettik. Merkezde yapılacak. Projesi yapıldı, bakanlıktan onay bekleniyor.” dedi.

"HASAR GÖREN YERLERİN YÜZDE 100'ÜNÜ YAPAMAYIZ"

Afetle ilgili son bilgileri paylaşan Saruhan, “Özel İdare bizim adımıza bir ihale yaptı, ihale devam ediyor. İkinci ve üçüncü ihalelerimizin işlemlerini tamamladık. İhale süreci başlatılmış, kısa zamanda ihalelerini yapacağız. Hasar gören yerlerin yüzde 100'ünü yapamayız ama aciliyle yapılmasını arz eden yerleri yapmayı planlıyoruz.” ifadelerini kullandı.



