Sitelerde uyulması gereken kurallar

Komşuluk çatısı altında bir arada yaşamak her daire sakini için önemli olan kurallara uyulmasıyla sağlanır.

Site tarzı yaşam alanlarında yaşam kalitesinin artması için kuralların olması ve bu kurallara uymak büyük önem taşımaktadır.

Kurallara uyulması durumunda huzurlu bir yaşam ve komşuluk ilişkileri de seviyeli olacaktır. Site bahçelerinde çocuklar için oluşturulan alanlara da büyük katkı sağlayacaktır.

Bu kapsamda site ve konutların değeri de artacaktır.

GENEL KURALLAR

Sitedeki dış görünümün bozulmaması esastır.

Ortak kullanıma açık alanlarda meydana gelecek zarar ve hasarın tazmi, ilgili kişilerden talep edilir.

Balkonların katlanır camla kapatılması durumunda estetiğe önem vermek oldukça önemli.

Balkon cam şekli ve rengi konusunda Kooperatif veya site yönetimiyle iletişime geçilmelidir.

Balkon ve pencerelerden halı, kilim, örtü gibi eşyaların silkelenmesi, sigara külü, izmarit ve çöp atılması yasaktır.

Kurutma, havalandırma için dış görünümü bozacak tarzda çamaşır ve benzeri eşyaların, balkon demirlerine asılması, camlardan sarkıtılması yasaktır.

Site bahçesinde, çatıda veya balkonlarda duman ve kokuya sebep olacak şekilde barbekü ve mangal yakılması yasaktır.

Konutlar mesken statüsünde olup kat maliklerince ticari amaçla kiraya verilmesi yasaktır.

Evlerin kapı önlerine paspas harici kısa bir sürede olsa ayakkabılık, ayakkabı, terlik vb. konulamaz.

Site içerisinde satıcılar giremez, dolaşamaz ve satış yapamaz.

Apartman dış kapısı güvenlik gereği kapalı tutulur.

Asansör ve ortak alanlarda sigara içilemez.

Bina sakinleri bilgi afiş panosunu düzenli olarak takip etmeli, aidat ödemeleri, faturalar ve gerekli bilgilendirmelerden düzenli olarak haberdar olmalıdır.

SİTE GİRİŞİ

Siteye gelen misafirler, güvenlik noktasına bilgi verir ve kayıt altına alınır.

Konutlarda yapılacak tadilatlarla ilgili olarak yönetime ve güvenliğe bilgi verilmesi önemlidir.

OTOPARK

Site sakinleri/misafirler araç plakalarını site giriş kapısındaki güvenliğe kaydettirmelidir.

Araçlar site içinde araç park yerlerine düzgün bir şekilde konulmalıdır.

Site içerisinde ehliyetsiz araç kullanılmı ve araç yıkama işlemi yasaktır.

Araçların park edilmesi durumunda araç farları ve motorları uzun süreli kullanılarak giriş katlarını rahatsız etmemelidir.

ÇÖPLER

Çöpler, site görevlileri tarafından her akşam daire kapılarının önünden toplanır.

Konut dışındaki alanlarda çöp bulundurulması yasaktır. Otopark bölgesinee, blok önüne veya bahçeye bırakılmamalıdır.

TADİLATLAR