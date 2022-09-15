Sosyal konut projesinde 28 ilde yapılacak iş yerlerinin sayıları belli oldu

'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi kapsamında 2028'e kadar yapılması planlanan 50 bin iş yeri ile ilgili detaylar açıklandı. İş yerlerinin en fazla yapılacağı illerin başında Ankara yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından detaylarının 13 Eylül tarihinde açıklandığı tarihi sosyal konut projesi kapsamında 50 bin iş yeri yapılacak.

Heyecanla beklenen projede, konut ve arsaların yanı sıra iş yerleri de vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

2'nci günden 1 milyonun üzerinde konut başvurusu yapılan projeyle ilgili iş yerine ilişkin detaylar paylaşıldı.

Bu kapsamda projenin ilk etabında yapımına başlanacak olan 10 bin iş yerinin temelinin yılbaşında atılması ve 2 yıl içinde tamamlanması planlanıyor.

İç Anadolu Bölgesi'ne 2 bin 800 iş yeri

28 şehirde planlanan 50 bin iş yerinde gözler büyük şehirlere çevrilirken listede İstanbul olmaması dikkat çekti.

İş yerlerinin illerin nüfus ve ihtiyacına göre farklı sayılarda inşa edileceği ve en fazla iş yerinin, 2 bin 800 ile İç Anadolu Bölgesi'nde yapılacağı kaydedildi.

Ankara ilk sırada

Bu kapsamda listenin en başında 1000 iş yeri sayısıyla Ankara yer aldı.

Ankara'yı sırasıyla 700 ile İzmir, 500'er iş yeri ile Bursa, Konya, Adana, Malatya, Gaziantep ve Şanlıurfa izleyecek.

İl bazında iş yeri sayıları

Bu şehirlerin ardından, iş yeri sayılarına göre illerin sıralaması ise şu şekilde:

"Diyarbakır 450, Kocaeli 450, Eskişehir 350, Kayseri 350, Manisa 350, Mersin 300, Denizli 300, Balıkesir 300, Van 250, Erzurum 250, Trabzon 250, Tekirdağ 250, Afyonkarahisar 200, Aksaray 200, Isparta 200, Çorum 200, Ordu 200, Sivas 200, Şırnak 150, Kastamonu 100."





4 kategoride satışa çıkacak

Öte yandan iş yerlerinin; 50, 100, 150 ve 250 metrekare olarak 4 kategoride satışa sunulması planlanıyor.

351 bin liradan alınabilecek 50 metrekare iş yerinin peşinatı 35 bin 100 lira, aylık taksitleri ise 2 bin 633 lira olacak.

685 bin liradan satılacak 100 metrekare iş yerleri için 68 bin 500 peşinat, 5 bin 138 lira taksitle ödeme imkanı sunulacak.

150 metrekare iş yerleri, 998 bin liradan satışa sunulacak ve 99 bin 800 lira peşinat 7 bin 485 lira taksitle ödenebilecek.

Başvurular 10 Ekim'de başlayacak

1 milyon 300 bin liradan satılacak 250 metrekarelik iş yerleri için ise 130 bin lira peşinat ve 9 bin 750 liralık taksitlerle ödeme imkanı sağlanacak.

AA'nın aktarımına göre; arsa ve iş yerleri için 10 Ekim'de başvurular başlayacak ve 7 Kasım'a kadar devam edecek.