Tapuda satışlar düştü, toplam harç gelirleri arttı Geçen yıl ülkemizde tüm gayrimenkul türlerinde yaklaşık 2,95 milyon gayrimenkul satış işlemi yapılarak, 60 milyar 59 milyon 215 bin 486 lira tapu harcı geliri elde edildi.

İHA

Emlak uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, tapu harcı gelirleri ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Özelmacıklı, 2022 yılında tüm gayrimenkul türlerinde 3 milyon 434 bin gayrimenkul satışı yapıldığını hatırlattı.

2023 yılında ise geçen yıla göre yaklaşık yüzde 14 seviyesinde bir düşüş ile 2 milyon 949 bin 437 satış işlemi yapıldığını belirtin Özelmacıklı, toplam tapu harcı gelirinin ise 2022 yılında 41 milyar 555 milyon seviyesinde iken, 60 milyar 59 milyon seviyesine ulaştığını aktardı.

Böylece toplam tapu harcı gelir hedeflenen 54 milyar 762 milyon seviyesini aşmış oldu.

“Bazı işlemlerde iki, bazı işlemlerde dört kat alınıyor”

Tapu işleminin yapıldığı il ve ilçelerin yöresel katsayıların farklı olduğunu ve bu nedenle döner sermaye bedellerinin işlem türlerine ve illere göre farklı alındığını da ifade eden Özelmacıklı, şu bilgileri verdi:

Örneğin, bir adet taşınmazda satış ve ipotek tesisinin tek bir talepte yapılması halinde; iki adet işlem ücreti, döner sermaye ücreti olarak tahsil ediliyor. Yetki alanı dışı tapu işlemlerinde ise; yetki verilen tapu müdürlüğünün yöresel katsayısı esas alınarak hesaplanan işlem ücretinin iki katı, döner sermaye ücreti olarak tahsil ediliyor. Yurt dışı tapu işlemlerinde; yurtdışı yöresel katsayı esas alınarak hesaplanan işlem ücretinin dört katı, döner sermaye ücreti olarak tahsil ediliyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)