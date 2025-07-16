TOKİ ve Emlak Konut’tan gayrimenkul sertifikası ile yeni konut projesi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'den (Emlak Konut GYO), Gayrimenkul Sertifikası ihracı ile yeni konut projesi için resmi adım atıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ ile Emlak Konut GYO, İstanbul Başakşehir'de TOKİ mülkiyetindeki taşınmazlar üzerinde geliştirilecek yeni bir konut projesi için Gayrimenkul Sertifikası ihracına yönelik resmi başvuruda bulundu.

PROJENİN DETAYLARI ONAYIN ARDINDAN KAMUOYUYLA PAYLAŞILACAK

Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvuru, projenin detaylarının SPK tarafından onaylanacak İzahname Seti ile kamuoyuyla paylaşılacağını duyuruyor.

Emlak Konut'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, bu adım gayrimenkul sektörünün dinamiklerini ve tasarruf sahiplerinin beklentilerini karşılamak amacıyla atıldı.

PROJE, KÜÇÜK BİRİKİMLERLE EV SAHİBİ OLMAYI MÜMKÜN KILACAK

Gayrimenkul Sertifikası ihracı, sermaye piyasaları ile gayrimenkul sektörünü buluşturan önemli bir finansal enstrüman olarak değerlendiriliyor.

Emlak Konut tarafından halka arz edilecek sertifikalar, küçük birikimlerle büyük projelere ortak olmayı, ev sahibi olmayı veya yatırım yapmayı mümkün kılacak.

Yapılan açıklamada, şu sözler kullandı:

Amacımız, tasarruf sahiplerine ve yatırımcılarımıza, ister konut edinebilecekleri isterse proje kapsamındaki gayrimenkullerin değer artışından şeffafça yararlanabilecekleri esnek bir yatırım fırsatı sunmaktır. İzahname Seti'nin SPK onayını müteakip, sürece dair gerekli açıklamalar kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.

DEĞER ARTIŞI GİBİ KAZANÇLAR SAĞLIYOR

Gayrimenkul Sertifikası modeli, Emlak Konut ve TOKİ'nin sağladığı güvenceyle yatırımcılar için şeffaf ve güvenilir bir yatırım imkanı sunuyor.

Bu model, tasarruf sahiplerinin projeye katılmasını kolaylaştırırken, aynı zamanda gayrimenkulün değer artışı gibi kazançlardan da yararlanmalarını sağlıyor.

GÜVENLİ YATIRIM İMKANI SUNUYOR

TOKİ ve Emlak Konut, finans sektörüyle kurduğu iş birliğiyle gayrimenkul yatırımında yeni bir dönemi başlatıyor.

Bankalar ve finans kuruluşlarıyla geliştirilen bu ortak yapı, yatırımcıların ellerindeki tasarruf oranında Başakşehir'de hayata geçirilecek projeye katılmasını ve güvenli bir şekilde yatırım yapmasını mümkün kılıyor.

EV SAHİBİ OLMAK DAHA KOLAY OLACAK

Bu iş birliği, gayrimenkul sektörü ile finans dünyası arasında güçlü bir köprü kurarak, gayrimenkul yatırımını toplumun her kesimine ulaştırmayı hedefliyor.

Böylece hem ev sahibi olmak kolaylaşıyor hem de tasarruflar değer kazanıyor.