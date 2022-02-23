TOKİ yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarını ev sahibi yapacak

Dar gelirli aileleri kira öder gibi ev sahibi yapan TOKİ, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlar için yeni bir proje hayata geçiriyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarını ev sahibi yapmaya hazırlanıyor.

Uzun yıllar dar gelirli vatandaşları kira öder gibi ev sahibi yapan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, vatandaşlara kolaylık sağlamaya devam ediyor.

TOKİ, inşa ettiği 1 milyon 100 bin konutla 500 milyondan fazla vatandaşın ev sahibi olmasına yardımcı oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TALİMATI DOĞRULTUSUNDA PROJELER DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Evi olmayan alt gelir grubu tek bir vatandaşım kalmayana dek bu projeleri yapacağız.” talimatı doğrultusunda yeni projeler üretmeye devam eden TOKİ, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarını da ev sahibi yapacak yeni bir konut projesine başlıyor.





420 KONUTLUK PROJE HAYATA GEÇİYOR

Toplumun tüm kesimlerini kapsayan bir proje de yürüten TOKİ, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik İstanbul Sancaktepe’de 2+1 ve 3+1 nitelikli 420 konutluk projeyi hayata geçiriyor.

YATAY MİMARİ ANLAYIŞIYLA HAYATA GEÇİRİLECEK

Yeni konut projesiyle yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, İstanbul’da kira öder gibi ev sahibi olacak. Yatay mimariden ödün vermeyen TOKİ, Sancaktepe projesini de yatay mimari anlayışla hayata geçirecek.

Proje ile yatay mimarili, geleneksel semt kültürünü barındıran mahalle kültürünün yaşayacağı, sosyal alanlarıyla yeni bir yaşam alanı oluşacak. Projelendirme çalışmaları devam eden 420 konuttan oluşan yeni yaşam alanının ihalesi kısa bir sürede gerçekleştirilecek.



