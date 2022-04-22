Petrol
106.85
-1.37%
Euro
15.91
-0.28%
Dolar
14.75
0.34%
Altın
917.86
-0.51%
Borsa
2475
-3.20%
Bitcoin
592.101
-5.45%
BTXN Coin
28.86
-0.31%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 22 C

    TOKİ’den açık artırmayla konut ve iş yeri satışı

    TOKİ, 39 ilde 105 konut ile 18 ilde 189 iş yerini 17-18 Mayıs'ta açık artırma yöntemiyle satacak.
    • 22.04.2022 - 16:26
    • Güncelleme : 22.04.2022 - 16:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    TOKİ’den açık artırmayla konut ve iş yeri satışı

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 39 ilde 105 konut ile 18 ilde 189 iş yerini açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracak.

    AA'nın haberine göre;  açık artırmalar 17 Mayıs Salı ve 18 Mayıs Çarşamba saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak.

    Ayrıca internetten üzerinden (www.emlakmuzayede.com.tr) de teklif verilebilecek.

    Yüzde 50 peşinat ve 120 ay vade

    Alıcılar Afyonkarahisar, Adana, Ankara, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bitlis, Bolu, Bursa, Denizli, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Kocaeli, Kütahya, Isparta, İstanbul, İzmir, Mersin, Niğde, Osmaniye, Samsun, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak, Van ve Yozgat illerinde satışa sunulan konutlara yüzde 50 peşinat 120 ay vadeyle sahip olabilecek.

    Ağrı, Bolu, Burdur, Çorum, Düzce, Gaziantep, Giresun, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Mersin, Muş, Tokat, Trabzon, Yozgat ve Zonguldak illerinde satışa sunulan iş yerleri ise yüzde 25 veya 50 peşinat ile 120 ay vadeyle alınabilecek.

    Başvurular tüm banka şubelerinden

    Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek.

    Açık artırma hakkında ayrıntılı bilgilere https://www.toki.gov.tr ile https://www.emlakmuzayede.com.tr/tr-TR/ internet adreslerinden ve "444 86 54" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

    TOKİ’den açık artırmayla konut ve iş yeri satışı #1


    İlginizi Çekebilir

    Will Smith'in Chris Rock'a attığı tokat hayatını kararttı
    Dünya

    Will Smith'in Chris Rock'a attığı tokat hayatını kararttı

    Manchester United'ın yeni teknik adamı belli oldu
    Transfer dosyası

    Manchester United'ın yeni teknik adamı belli oldu

    Ücretsiz borsa takip uygulaması ile kazanmak kolay
    Meta Trader

    Ücretsiz borsa takip uygulaması ile kazanmak kolay

    Görüş Bildir