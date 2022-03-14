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    TOKİ'den Karacasu'ya 300 konutluk proje

    Bölgede yapılması planlanan konut projesinin imar planı hazırlıklarının tamamlandığı belirtildi.
    • İHA
    • 14.03.2022 - 12:40
    • Güncelleme : 14.03.2022 - 13:00
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    TOKİ'den Karacasu'ya 300 konutluk proje

    Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye'nin dört bir yanında konut projeleri gerçekleştirmeye devam ediyor.

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, Aydın'ın Karacasu ilçesinde proje kapsamındaki konutların imar planı hazırlandı.

    300 KONUT İNŞA EDİLECEK

    Vatandaşların uygun ve düşük faizle konut sahip olmaya hayallerini gerçekleştiren TOKİ, yeni bir proje için düğmeye bastı.

    Projenin hayata geçmesi ile birlikte ilk etapta 300 konutlu TOKİ inşa edilecek.

    TOKİ den Karacasu ya 300 konutluk proje #1


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