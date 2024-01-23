Türkiye'de en fazla ve en az konut satışı bakın hangi illerde...

Türkiye genelinde 2023 yılında 1 milyon 225 bin 926 konut satılırkan aralık ayında ise 138 bin 577 konut satıldı.
Konut satışlarında İstanbul 198 bin 739 konut satışı ve yüzde 16,2 ile en yüksek paya sahip oldu.
Satış sayılarına göre İstanbul'u 114 bin 432 konut satışı ve yüzde 9,3 pay ile Ankara, 65 bin 465 konut satışı ve yüzde 5,3 pay ile İzmir izledi.
Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 426 konut ile Ardahan, 501 konut ile Hakkari ve 970 konut ile Tunceli oldu.
Aralık 2023'te hangi ilde kaç konut satıldı
Adana / 2 480
Adıyaman / 732
Afyonkarahisar / 955
Ağrı / 491
Aksaray / 809
Amasya / 462
Ankara / 11 bin 458
Antalya / 6 bin 743
Ardahan / 79
Artvin / 229
Aydın / 2 539
Balıkesir / 2 bin 802
Bartın / 194
Batman / 1.151
Bayburt / 135
Bilecik / 379
Bingöl / 328
Bitlis / 501
Bolu / 612
Burdur / 342
Bursa / 4 bin 930
Çanakkale / 1.116
Çankırı / 264
Çorum / 829
Denizli / 1 675
Diyarbakır / 2 bin 469
Düzce / 768
Edirne / 714
Elazığ / 1 197
Erzincan / 528
Erzurum / 1.055
Eskişehir / 1.996
Gaziantep / 4 bin 115
Giresun / 806
Gümüşhane / 136
Hakkari / 65
Hatay / 1.377
Iğdır / 149
Isparta / 820
İstanbul / 23 bin714
İzmir / 7 bin 166
Kahramanmaraş / 1.026
Karabük / 380
Karaman / 283
Kars / 622
Kastamonu / 582
Kayseri / 2 bin 903
Kırıkkale / 554
Kırklareli / 529
Kırşehir / 527
Kilis / 322
Kocaeli / 3 bin 571
Konya / 3 bin 493
Kütahya / 685
Malatya / 1.013
Manisa / 2 bin 79
Mardin / 1.310
Mersin / 4 bin 182
Muğla / 1.987
Muş/ 518
Nevşehir / 441
Niğde / 534
Ordu / 1 348
Osmaniye / 592
Rize / 478
Sakarya / 2 bin 406
Samsun / 2 bin 603
Siirt / 421
Sinop / 286
Sivas / 777
Şanlıurfa / 3.150
Şırnak / 555
Tekirdağ / 2.771
Tokat / 957
Trabzon / 1.265
Tunceli / 89
Uşak / 551
Van / 892
Yalova / 1.066
Yozgat / 696
Zonguldak / 823
Türkiye'de toplam: 138 bin 577
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış