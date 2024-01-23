Türkiye'de en fazla ve en az konut satışı bakın hangi illerde... TÜİK'e göre geçen yıl ve aralık ayında konut satışları açıklandı. Buna göre Türkiye'de en fazla ve en az konut satılan iller de belli oldu.

ensonhaber.com

Türkiye genelinde 2023 yılında 1 milyon 225 bin 926 konut satılırkan aralık ayında ise 138 bin 577 konut satıldı.

Konut satışlarında İstanbul 198 bin 739 konut satışı ve yüzde 16,2 ile en yüksek paya sahip oldu.

Satış sayılarına göre İstanbul'u 114 bin 432 konut satışı ve yüzde 9,3 pay ile Ankara, 65 bin 465 konut satışı ve yüzde 5,3 pay ile İzmir izledi.

Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 426 konut ile Ardahan, 501 konut ile Hakkari ve 970 konut ile Tunceli oldu.

Aralık 2023'te hangi ilde kaç konut satıldı

Adana / 2 480

Adıyaman / 732

Afyonkarahisar / 955

Ağrı / 491

Aksaray / 809

Amasya / 462

Ankara / 11 bin 458

Antalya / 6 bin 743

Ardahan / 79

Artvin / 229

Aydın / 2 539

Balıkesir / 2 bin 802

Bartın / 194

Batman / 1.151

Bayburt / 135

Bilecik / 379

Bingöl / 328

Bitlis / 501

Bolu / 612

Burdur / 342

Bursa / 4 bin 930

Çanakkale / 1.116

Çankırı / 264

Çorum / 829

Denizli / 1 675

Diyarbakır / 2 bin 469

Düzce / 768

Edirne / 714

Elazığ / 1 197

Erzincan / 528

Erzurum / 1.055

Eskişehir / 1.996

Gaziantep / 4 bin 115

Giresun / 806

Gümüşhane / 136

Hakkari / 65

Hatay / 1.377

Iğdır / 149

Isparta / 820

İstanbul / 23 bin714

İzmir / 7 bin 166

Kahramanmaraş / 1.026

Karabük / 380

Karaman / 283

Kars / 622

Kastamonu / 582

Kayseri / 2 bin 903

Kırıkkale / 554

Kırklareli / 529

Kırşehir / 527

Kilis / 322

Kocaeli / 3 bin 571

Konya / 3 bin 493

Kütahya / 685

Malatya / 1.013

Manisa / 2 bin 79

Mardin / 1.310

Mersin / 4 bin 182

Muğla / 1.987

Muş/ 518

Nevşehir / 441

Niğde / 534

Ordu / 1 348

Osmaniye / 592

Rize / 478

Sakarya / 2 bin 406

Samsun / 2 bin 603

Siirt / 421

Sinop / 286

Sivas / 777

Şanlıurfa / 3.150

Şırnak / 555

Tekirdağ / 2.771

Tokat / 957

Trabzon / 1.265

Tunceli / 89

Uşak / 551

Van / 892

Yalova / 1.066

Yozgat / 696

Zonguldak / 823

Türkiye'de toplam: 138 bin 577