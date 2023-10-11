'Uygun fiyat' yerine 'vatandaşlığa uygun' ilanı: Antalya'daki emlak ilanları değişti! Yabancıların gözdesi olan Antalya'da ev sahipleri, konutlarını daha kısa sürede satmak için verdikleri ilanda "vatandaşlığa uygun" ibaresini öne çıkarmaya başladı.

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DHA

Antalya'da 2013'ten 2023'e yabancıya yönelik konut satışı, koronavirüs salgını ve Rusya-Ukrayna savaşı sonrası 4 kat arttı.

2013'te yabancıya 5 bin 548 konut satılan kentte, geçen yıl yabancılar 21 bin 860 konut aldı. Bu yıl eylül ayına kadar yabancılara yönelik 9 bin 365 satış gerçekleşti.

Antalya'da yabancılar 2014'te 6 bin 542, 2015'te 6 bin 72, 2016'da 4 bin 352, 2017'de 4 bin 707, 2018'te 7 bin 938, 2019'da 8 bin 951, 2020'de 7 bin 735, 2021'de 12 bin 384 konut satın aldı.

"Antalya'da 4,5 konuttan 1'ini yabancılar satın aldı"

Antalya'da 4,5 konuttan 1'ini yabancılar satın aldı. Konyaaltı, Alanya, Muratpaşa gibi sahil ilçelerindeki 10 mahalle ikamet iznine kapatılmasına rağmen, farklı mahallelerde yabancılara konut satışı sürüyor.

Antalya'ya olan bu yabancı ilgili kentte satılık konut ilanlarının kimliğini de değiştirdi.

"Deniz manzaralı" ilanın yerine "vatandaşlığa uygun" ilanı aldı

Antalya'da önceki yıllarda konut sahipleri ile emlak şirketleri "uygun fiyat", "deniz manzaralı", "geniş balkon", "lüks", "site içerisinde" gibi özelliklerle ilan verirken, son dönemlerde "vatandaşlığa uygun" başlığıyla konulan ilanlar dikkati çekiyor.

Antalya Emlakçılar, Oto Galericileri, İş Takipçileri Odası Başkanı İsmail Çağlar, yabancıların 400 bin dolar değerinde gayrimenkul almasıyla vatandaşlık hakkı kazandığını hatırlatarak, bu nedenle "vatandaşlığa uygun" ibaresiyle reklam çalışması yapıldığını anlattı.

"Konut fiyatları 150 milyon liraya kadar çıktı"

Konut fiyatlarının 1 milyon ile 160 milyon lira arasında değiştiği kentte, son dönemde ikamet iznine kapatılan mahallelerin yakınındaki evlerin fiyatı arttı. Bu mahallelerde sahile yakın veya deniz manzaralı konutların fiyatları, 150 milyon liraya kadar yükseldi. Gayrimenkul alım satımı yapılan elektronik ticaret platformlarında "vatandaşlığa uygun" ibaresiyle satışa sunulan konut ilanı sayısında da artış yaşandı.

"Arz talepten dolayı fiyatlar artıyor"

İsmail Çağlar, Antalya'da fiyatların, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası artış gösterdiğini, sahil bandında inşaat yapacak yerin kalmadığını ve arz-talepten dolayı fiyatların artığını belirterek yaşananları şöyle dile getirdi:

Çok talep var. Yabancıların konuta talebi devam ediyor. Yabancılara yönelik sahil şeridi dışında, Kepez ilçesindeki mahallelerde satışlar gerçekleşiyor. Yabancılar, 400 bin dolar değerinde gayrimenkul almasıyla vatandaşlık hakkı kazanıyor. Pahalı konutlarda ev sahibi ya da emlak şirketi, satışı kısa sürede gerçekleştirmek için 'vatandaşlığa uygun' ibaresiyle reklam çalışması yapıyor. En az 400 bin Amerikan doları veya karşılığı döviz tutarındaki taşınmazı satın alan ve bu taşınmazı 3 yıl süreyle satmayacağını taahhüt eden kişiler, Türk vatandaşlığına hak kazanmaktadır.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)