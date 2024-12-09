Rejim karşıtı güçler Suriye'de hakim olunca, ülkesinden uzaklaşan Suriyeliler akın akın geri dönüş sürecine girdi.
Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin de ana vatanlarına doğru geri dönüş yoluna girdiği görülüyor.
Sınırlardaki yoğunluklar ve Suriye 'ye giden kara yollarındaki araç trafiği geri dönüşün yoğunluğunu gözler önüne seriyor.
SURİYELİLER GELİNCE KİRA FİYATLARI ARTMIŞTI
Türkiye'de kira fiyatlarındaki fahiş artışın bir gerekçesi de arz yetersizliği olarak açıklanmış ve bunun önemli bir kısmının da Suriyelilerin mülteci olarak Türkiye'ye gelmesi olarak gösterilmişti.
Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında geri dönmesinin Türkiye'deki kira fiyatlarına olumlu yansıması bekleniyor.
SURİYELİLERİN DÖNÜŞÜ KİRALARI DÜŞÜRÜR MÜ?
Suriyeyiler şimdi geri dönüş yolunda. Peki bu akım evlerin boşalmasına neden olurken kira fiyatlarına da nasıl yansıyacak...
"KİRA ORANLARINDA CİDDİ DÜŞÜŞ YAŞANACAK"
İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, Ensonhaber'e Suriyelilerin dönüşünün kiraları ciddi oranda düşüreceğini açıklayarak, bu konuda net bir rakam ve oran vermenin gerçekçi olmayacağını belirterek yine de kendi tahminini yüzde 20-25 düşüş olarak açıkladı.
"TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİLERİN YÜZDE 10'U BİLE GERİ DÖNSE BU ÇOK BÜYÜK BİR ETKİ YARATIR"
Sayısı yaklaşık 3 milyon olan ve geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin geri dönmeye başlamasının kiralık konut fiyatlarına etkisine değinen Nizameddin Aşa, şu açıklamalarda bulundu:
Konut kiralarının artmasının ana sebeplerinden birisi göçmen ve mültecilerdi. Özellikle birkaç aile bir araya gelince yüksek kiraları ödeyebiliyorlardı. Bir evde 10 kişi kalabiliyor ve ranza sistemi daha kurabiliyorlardı. Bu da bazı ev sahiplerine cazip geliyordu. Bu nedenle bölgedeki kiralar yükseliyordu. Şimdi Suriye'ye ciddi bir geri dönüş olacağı belirtiliyor. 2,6 milyon Suriyelinin yüzde 10'u bile geri dönse bu çok ciddi etki yaratır. Bunun gerçekleşmesi kira fiyatlarını kısmen düşürebilir. Tam geri dönüşün oranı bilinmeden net bir rakam verilemez ama tahminler yüzde 20 yüzde 25 indirime işaret ediyor.
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