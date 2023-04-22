Yeni adımlar kentsel dönüşümü hızlandıracak "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyasını değerlendiren sektör temsilcileri, açıklamalardan son derece memnun. Sektör aynı zamanda bu desteklerin yeni bina yapımının yanı sıra güçlendirmelerde de devreye girmesini bekliyor.

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirilen Gaziosmanpaşa Meydanı'nda düzenlenen Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyasını paylaştı.

Evini dönüştürmek isteyenlere devletin vercekleri destekleri açıklayan Erdoğan, yeni kampanya ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

İlk müjdemizin adı 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' kampanyasıdır. Oturdukları evlerinin riskli yapı tespitini yaptıran vatandaşlarımızın ister yerinde, ister rezerv alanda dönüşüme giren evlerinin maliyetinin yarısını devlet olarak biz karşılayacağız. Mesela, diyelim ki 100 metrekare büyüklüğünde 2 oda, 1 salon evini yeniden yapmak isteyen vatandaşımızın önüne 1,5 milyon lira bir maliyet çıktı. Bunun 750 bin lirasını biz hibe olarak vereceğiz. Kalan 750 bin lirasını vatandaşımız kendisi koyacak ve böylece hemen evini yenileyebilecek. Devletin karşılayacağı kısım 120 metrekare büyüklüğündeki 3 oda, 1 salon ev için ise 1 milyon 800 bin liranın yarısına tekabül eden 900 bin liraya çıkacak.

"Yüzde 10'u peşin, kalanı 10 yıl vadeli"

Erdoğan, vatandaşın kendi koyacağı kısım için çeşitli kolaylıklar sağlayacaklarını kaydederek, şu değerlendirmesinde bulunmuştu:

Örneğin, bu vatandaşımız yüzde 0,79 faizle 10 yıl vadeli kredi kullanabilecek veya yüzde 10'u peşin, kalanı 10 yıl vadeli olarak ÜFE/TEFE memur maaş artış oranlarından düşük olanını aşmayacak düzeyde güncellenecek rakamlarla borcunu ödeyebilecek.

Sektör temsilcileri görüşlerini paylaştı

Konuya ilişkin müjdeleri değerlendiren sektör temsilcileri, kampanyanın dönüşümü hızlandıracağını ve özellikle kenti konutunu yenilemek isteyen vatandaşa büyük kolaylık sunacağını bildirdi.

"İhtiyaç duyulan dönüşüm hamlesinin öncüsü olacak"

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, devletin son aylarda gayrimenkul ve inşaat sektörüne verdiği desteklerin memnuniyet verici olduğunu söyleyerek şi bilgileri paylaştı:

Bu destekler, devletimizin hem ilk kez yuva sahibi olmak isteyenler için hem de riskli binalarını yenilemek isteyenler için üzerine düşen görevleri tam olarak yaptığını gösteriyor. Devletin attığı bu adımların ilerleyen dönemlerde daha da daha sıklaşacağını ve hızlanacağını düşünüyoruz.

"Türkiye'de 6,7 milyon riskli konut var"

Yaklaşık 6,7 milyon riskli konutun yer aldığı Türkiye'de özel sektörün de bu kutsal davada önemli görevler alacağını dile getiren Durbakayım, sözlerini şöyle sürdürdü:

Deprem riskinin minimize edilmesi için devletin attığı adımlara uyum sağlamak için elinden geleni yapacağına inanıyoruz. Ancak buradaki tek sorun özel sektör kaynaklarının devletin sahip olduğu kaynaklar kadar geniş ve büyük olmamasıdır. Bu kapsamda, bireysel dönüşümler için sağlanan kira yardımı, dönüşüm desteği, KDV ve vergi muafiyeti gibi teşviklerin büyük çaplı dönüşümlerde elini taşın altına koyan inşaat firmalarına da tanınması topyekun bir kentsel dönüşüm hamlesinin kısa zaman ve başarıya ulaşmasına mutlak fayda sağlayacağını düşünüyoruz.

"Bu değerli adımlar güçlendirmede de olmalı"

Deprem Güçlendirme Derneği (DEGÜDER) Başkanı Sinan Türkkan da evini parsel bazında kendisi dönüştürmek isteyenlere düşük faizli kredi imkanı verilmesinin ve binasının riskli tespitini yapanlara ise dönüşüm için ihtiyaç duyulan tutarın yarısının hibe edilmesinin çok değerli adımlar olduğunu dile getiren Türkkan, şu ifadeleri kullandı: