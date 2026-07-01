Emmanuel Agbadou'dan Beşiktaş taraftarına mesaj

2026 Dünya Kupası Son 32 Turu'nda Norveç ile Fildişi Sahili, AT&T Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 39. dakikasında Antonio Nusa'nın golüyle Norveç 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

74. dakikada Amad Diallo'nun fileleri havalandırmasıyla Fildişi Sahili umutlansa da 86. dakikada Erling Haaland'ın golüyle Stale Solbakken'in öğrenceleri, sahadan 2-1 galip ayrıldı ve bir üst tura yükseldi.

Norveç, son 16 turunda Brezilya ile kozlarını paylaşacak.

"YAKINDA GERİ DÖNECEĞİM"

Beşiktaş forması giyen Emmanuel Agbadou'dan siyah-beyazlı taraftarlara mesaj geldi.

Fildişili stoper, ülkesinin Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından "Merhaba Beşiktaş taraftarı. Bana ve milli takımıma verdiğiniz tüm destekleri görmekten dolayı çok mutluyum. Bir sonraki meydan okuma için, gelecek sezon için yakında geri döneceğim. Teşekkürler." açıklamasını yaptı.

GEÇEN SEZON NE YAPTI?

29 yaşındaki savunma oyuncusu, geçen sezon devre arasında Beşiktaş'a transfer olmasının ardından siyah-beyazlılarda 16 maçta süre buldu ve 1 gol, 2 asist ile skor katkısı da verdi.