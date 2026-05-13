Emmanuel Macron itiraf etti: Türkiye, Afrika'daki etkimizi zayıflattı

Fransa, gözünü bir kez daha Afrika'ya dikti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Salı günü Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen Afrika İleriye Dönük Zirvesi'ne katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Macron, bölge ile ilişkilerini yeniden ayağa kaldırmak istediklerini söylerken itiraf niteliğinde cümleler kullandı.

SÖMÜRGE YERİNE 'EŞİT ORTAKLIK' VURGUSU

Macron zirvede, Fransa’nın Afrika’ya yönelik yaklaşımında 'yeni bir dönem' mesajı verdi.

İlk kez İngilizce konuşulan bir Afrika ülkesinde düzenlenen zirvede Macron, Fransa’nın kıtada artık 'eşit ortaklık' ve 'ortak yatırım' anlayışıyla hareket etmek istediğini söyledi.

YATIRIM YAPACAKLARINI SÖYLEDİ

Macron, enerji dönüşümü, yapay zeka, dijitalleşme, tarım ve deniz ekonomisi gibi alanlarda Afrika’ya 27 milyar dolarlık yatırım planladıklarını açıkladı.

Fransız lider, bu yatırımların hem Afrika’da hem de Fransa’da yaklaşık 250 bin kişiye istihdam sağlayacağını belirtti.

TÜRKİYE İTİRAFI

Öte yandan Macron, konuşmasında bölgede rekabetin yoğunluşatığını ve eski güçlerinin olmadığını da ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı, Çin, Türkiye ve ABD'nin pazara girmesiyle Fransa'nın artık Afrika'da tekel konumunda olmadığını söyledi.

KITADAKİ SÖMÜRGE GEÇMİŞİ

Fransa, 19’uncu yüzyıldan itibaren Afrika’da geniş bir sömürge ağı kurarak Batı ve Orta Afrika’daki birçok ülkeyi onlarca yıl boyunca kontrolü altında tuttu.

Paris yönetimi, bağımsızlık süreçlerinin ardından da eski kolonileriyle siyasi, ekonomik ve askeri bağlarını sürdürdüğü gerekçesiyle uzun yıllar 'neo-sömürgecilik' suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı.

FRANSIZ ASKERLERİ BİRÇOK ÜLKEDEN ÇIKARILDI

Özellikle Sahel bölgesindeki Fransız askeri varlığı ve ekonomik etkisi, son yıllarda artan halk protestolarının ve darbe yönetimlerinin hedefi oldu.

Mali, Burkina Faso ve Nijer gibi ülkelerde Fransız askerlerinin gönderilmesiyle birlikte Fransa’nın Afrika’daki etkisinin ciddi şekilde zayıfladığı değerlendiriliyor.

TÜRKİYE'NİN BÖLGEDE ARTAN ETKİSİ

Fransa'nın bölgedeki etkisi günden güne gerilerken Türkiye'nin ki ise her geçen gün artıyor.

Yüzyıllara dayanan ve her geçen gün Afrika ile ilişkileri gelişen Türkiye, önümüzdeki süreçte birçok Afrika ülkesi ile nadir element ve liman işbirliği yapmayı hedefliyor.

Öte yandan askeri alan da kıta ülkeleri ile yakın ilişkiler kurmaya başlayan Türkiye, başta Somali olmak üzere birçok ülke ile bu konuda yakın işbirliği içinde çalışıyor.

20 AFRİKA ÜLKESİ İLE İŞ BİRLİĞİ YAPILIYOR

Türkiye’nin şu anda Afrika kıtasında 44 büyükelçiliği bulunuyor ve bu sayısının kısa süre içinde 50’ye çıkarılması hedefleniyor.

Türkiye, 20’den fazla Afrika ülkesiyle enerji ve madencilik sektörlerini kapsayan stratejik iş birliği anlaşmaları imzalamış durumda. Türkiye ile Afrika arasındaki ticaret hacminin ise orta vadede 50 milyar doları aşması hedefleniyor.

Türkiye nadir elementler için Afrika'ya açılıyor

AFRİKA'DA 23 ÜLKEYİ ZİYARET EDEN İLK LİDER RECEP TAYYİP ERDOĞAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhuriyet tarihinde23 Afrika ülkesini ziyaret eden tek lider olmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret ettiği ülkelerde devlet liderleri, siyasetçiler ve iş temsilcileri ile bir araya gelerek, Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında çok sayıda ikili anlaşmanın imzalanmasına da öncülük etti.

Bu arada söz konusu ziyaretler süresince de Türkiye'nin Mayıs 2009'da 12 olan Afrika'daki büyükelçilik sayısı bugün 39'u buldu.