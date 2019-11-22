Emniyet Genel Müdürlüğü: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var

Bekçiler için İzmir 35. Asliye Mahkemesi'nin verdiği karar Emniyet Genel Müdürlüğü'nü harekete geçirdi.

İzmir Bornova’da bekçiyle bir vatandaş arasında yaşanan kimlik tartışmasında mahkemeden emsal niteliğinde bir karar çıkmış, iki genç ve mahalle bekçileri arasında yaşanan tartışma ve küfürleşme, yargıya taşınmıştı.

MAHKEME BEKÇİLERİ HAKSIZ GÖRDÜ

Davaya bakan İzmir 35. Asliye Mahkemesi, emsal bir karar vererek, iki gence bir saat içerisinde iki defa kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçileri haksız görmüştü. Vatandaşın tahrik edildiğini belirten mahkeme, “Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun polislere verdiği kimlik sorma ve kaba üst araması yapma yetkisi bekçilere verilmemiştir.” denilmişti.

Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bir açıklama geldi.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: BEKÇİ KİMLİK SORABİLİR

'Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin Kimlik Sorma Yetkisi Hakkında Basın Açıklaması' başlıklı yazıda, bekçilerinin vatandaşlara kimlik sorma yetkilerinin mevcut olduğu aktarıldı.

EGM'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İzmir ilinde 09/05/2018 tarihinde meydana gelen ve basında, “Çarşı ve Mahalle Bekçileri kimlik soramayacak” şeklinde yayınlanan haber ile ilgili olarak İzmir 35. Asliye Ceza Mahkemesince verilen karar sadece o olaya münhasır bir karar olup aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin Vazifeleri İle İlgili Olarak Riayet Etmeleri Gereken Hususları Gösterir Yönetmeliğin 16. maddesindeki “Bekçiler bölgeleri içinde dolaşan şüpheli şahısları takip eder ve hüviyetlerini araştırırlar.” hükmüne göre Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin kişilere kimlik sorma yetkileri mevcuttur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

MAHKEME KARARI

İzmir 35. Asliye Mahkemesi'nin verdiği kararda ise şunlar aktarılmıştı:



