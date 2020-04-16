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Emniyet: Sokağa çıkma yasağı iddiaları gerçek dışı

Emniyet Genel Müdürlüğü, 23-24-25-26 Nisan ve 1-2-3 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İHA |
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Emniyet: Sokağa çıkma yasağı iddiaları gerçek dışı

Emniyet Genel Müdürlüğünün resmi internet hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bir kısım sosyal medya hesaplarından İçişleri Bakanlığınca önümüzdeki hafta 23-24-25-26 Nisan ve 1-2-3 Mayıs tarihleri için sokağa çıkma yasağı uygulanacağına ilişkin iddialarda bulunulmuştur. Söz konusu bu iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

ASILSIZ İDDİALARA SORUŞTURMA

Vatandaşlarımızın bu konularla ilgili olarak resmi makamlarca yapılacak açıklamalara itibar etmeleri gerekmekte olup, bu asılsız iddialarda bulunanlar hakkında gerekli tahkikatlar başlatılmıştır."

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