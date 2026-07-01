Emniyet Teşkilatı ve internet haber sitelerine yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı

Emniyet Teşkilatı ile basın kuruluşlarına yönelik yeni düzenlemeleri içeren kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmesinin ardından 1 Temmuz tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

1 Temmuz 2026 Çarşamba günü yayımlanan Resmi Gazete’nin 33297 sayılı nüshasında yer alan 7587 sayılı kanunla, Emniyet Teşkilatı Kanunu ve internet haber sitelerine ilişkin önemli değişiklikler 1 Temmuz itibarıyla hayata geçti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilerek yasalaşan ve Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre emniyet teşkilatı, internet haber siteleri, vergi sistemi, belediye gelirleri ve polis eğitimine ilişkin birçok yeni düzenleme yürürlüğe girdi.

SAĞLIK NEDENİYLE BIRAKANLARA ATANMA HAKKI

Yasayla, sağlık şartları nedeniyle polislikten çıkarılan ancak yargı kararıyla eğitimini tamamlayan ve görev yapmış kişilere yeniden kamuya dönüş imkânı sağlandı.

Bu kişiler, belirlenen şartları taşımaları halinde Genel İdare Hizmetleri Sınıfı’nda görevlendirilebilecek.

EMNİYET PERSONELİNE DÜŞEN AMİR ORANINDA DEĞİŞİKLİK

Teklifle her on bin emniyet personeline düşen amir oranında değişikliğe gidildi.

Buna göre, birinci sınıf emniyet müdürü oranı 25'ten 65'e çıkarıldı.

İkinci sınıf emniyet müdürlerinde yeni oran on binde 34 yerine 75 oldu.

Emniyet amirlerinde de oran 3 kattan fazla arttı; on binde 93 yerine on binde 300 olarak uygulanacak.

Komiser ve komiser yardımcılarında ise oran düştü.

YAŞLI VE ENGELLİ BİREYLER İÇİN REHABİLİTASYON MERKEZLERİ

Düzenleme kapsamında devlet ormanlarında engelli ve yaşlı bireylere yönelik bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin kurulmasının önü açıldı.

TİCARİ TAKSİ PLAKA SATIŞLARI GELİR VERGİSİNDEN MUAF

Vergi alanında ise taksiyle yolcu taşımacılığı yapanlara yönelik yeni bir sistem getirildi.

Taksi mali cihaz kullanarak gelirlerini belgeleyen esnaf, talep etmeleri halinde hasılat esaslı vergilendirme sisteminden yararlanabilecek.

Ayrıca taksi, dolmuş, minibüs ve servis plakalarının satışından elde edilen kazançlar gelir vergisinden muaf tutuldu.

İNTERNET HABER SİTELERİNE YENİ KRİTERLER

Basın İlan Kurumu mevzuatında yapılan değişiklikle internet haber siteleri için resmi ilan alma şartları yeniden düzenlendi.

Haber sayısı, içerik yapısı, kadro durumu, okur sayısı ve yayın süresi gibi kriterler esas alınacak. Bu şartlara uymayan yayın organlarına resmi ilan ve reklam kesme yaptırımı uygulanabilecek.

SAHTE AKARYAKITA GEÇİT YOK

Akaryakıt ve LPG sektöründe riskli mükelleflerden alınan teminatların artırılmasına yönelik yetki de genişletildi.

Mevcut sistemde iki kat olan artırma sınırı beş kata çıkarıldı. Ayrıca, 6 Şubat depremleri sonrası yeniden inşa projelerinde uygulanan KDV istisnası 31 Aralık 2028'e kadar uzatıldı.

Akaryakıt sektöründe ise sahte belge kullandığı tespit edilen tesislere yeni lisans verilmesinin önüne geçilmesine yönelik yeni yaptırımlar getirildi.