Emniyetten duygulandıran Anneler Günü videosu

Emniyet Genel Müdürlüğü, Anneler Günü kapsamında hazırladığı özel video kliple annelerin fedakârlığına ve sevgisine dikkat çekti. Sosyal medya hesaplarından yayımlanan video, özellikle şehit anneleri ve görev başındaki polislerin ailelerine yönelik anlamlı mesajlarıyla izleyenleri duygulandırdı.

Paylaşımda annelerin hayatın her anındaki önemine vurgu yapılırken, güvenlik güçlerinin arkasındaki en büyük manevi desteklerden birinin anneler olduğu mesajı verildi.

“ANNELERİMİZ EN KIYMETLİ VARLIKLARIMIZDIR”

EGM’nin sosyal medya paylaşımında, annelerin karşılıksız sevgisi, şefkati ve fedakârlığına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

“Karşılıksız sevgileri, şefkatleri, fedakârlıkları ve hayatımıza kattıkları değerle annelerimiz; en kıymetli varlıklarımızdır. Başta aziz şehitlerimizin, kahraman gazilerimizin ve kıymetli teşkilat mensuplarımızın değerli anneleri olmak üzere her zaman baş tacımız olan tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.”

Paylaşım kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından beğeni ve yorum aldı.

VİDEODA DUYGU DOLU ANLAR YER ALDI

Anneler Günü için hazırlanan özel klipte, operasyon görevine çıkan polisler için annelerin ettiği dualar dikkat çekti. Görüntülerde, çocuklarının sağ salim görevden dönmesi için ellerini semaya açan annelerin duygusal anlarına yer verildi.

Klipte ayrıca bir şehit annesinin oğlunun mezarını ziyareti sırasında yaşadığı hüzün de ekrana taşındı. Şehitlikte dua eden annenin görüntüleri, videonun en çarpıcı sahneleri arasında yer aldı.

Emniyet teşkilatının hazırladığı klip, Anneler Günü’nde görev başındaki güvenlik güçleri ile aileleri arasındaki güçlü bağı bir kez daha gözler önüne serdi.