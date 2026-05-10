Emniyet'ten gazeteci Emin Pazarcı'nın kızının kullandığı araçla ilgili açıklama

Gazeteci Emin Pazarcı’nın kızı Avukat Begüm Ece Pazarcı’nın Galatasaray maçına giderken çakarlı araçla yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

Tepkilerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü konuya ilişkin açıklama yaptı.

Emniyet tarafından yapılan incelemede, Begüm Ece Pazarcı adına düzenlenmiş herhangi bir koruma kararı ya da geçiş üstünlüğü hakkı bulunmadığı tespit edildi.

Açıklamada, Koruma Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında söz konusu aracın çakar kullanma yetkisinin olmadığı belirtildi.

ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ SÜRÜCÜ BELGESİ ALINDI

Yapılan incelemelerin ardından görüntülerde yer alan araç tespit edilerek sürücüye toplam 173 bin 392 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca aracın 30 gün süreyle trafikten men edildiği ve sürücü belgesinin de 30 gün süreyle geri alındığı açıklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Bazı sosyal medya platformlarında, çakar tertibatı bulunan bir araç içerisinde paylaşım yapan B.E.P. isimli şahsa ilişkin görüntülerin yer alması üzerine kamuoyunun bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur.



Koruma Hizmetleri Yönetmeliği çerçevesinde, görüntülere konu olan şahıs adına düzenlenmiş herhangi bir koruma kararı ve geçiş üstünlüğü bulunmamaktadır.



Söz konusu görüntülerdeki araç tespit edilmiş; 173.392 TL idari para cezası uygulanmış, aracın 30 gün süreyle trafikten men edilmesine ve sürücü belgesinin 30 gün süreyle geri alınmasına yönelik cezai işlemler başlatılmıştır.



Geçiş üstünlüğü hakkının amacı dışında kullanılmasına yönelik denetimlerimiz aralıksız sürdürülmekte olup, mevzuata aykırı hiçbir kullanıma müsamaha gösterilmemektedir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”