Empire State Binası'nın zirvesinde film gibi evlilik teklifi

New York'taki Empire State Binası'nın antenine tırmanan iki kişi, gökdelenin en üst noktasında gerçekleştirdikleri eylemle hem çevredeki vatandaşları hem de yetkilileri alarma geçirdi.

Siyah kıyafetler, maske ve kask kullanan ikili, yüzlerce metre yükseklikte açtıkları pankartla dikkat çekti.

ZİRVEDE PANKARTLI EVLİLİK TEKLİFİ

Üzerinde "Sevginin gücü, güç sevgisini yendiğinde dünya barışı tanır" ifadelerinin yer aldığı pankartı rüzgârda dalgalandıran ikili, daha sonra anten üzerindeki dar platforma inerek romantik anlar yaşadı.

Çiftlerden biri diz çökerek evlilik teklifinde bulunurken, birbirlerini öpüp sarılan ikili inişlerini sürdürdü ve New York Polisi tarafından gözaltına alındı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yaklaşık 10 dakika boyunca binanın 443 metre yüksekliğindeki anteninde kalan çiftin görüntüleri haber helikopterleri tarafından saniye saniye kaydedildi.

Sosyal medyada kısa sürede milyonlarca kez paylaşılan görüntüler büyük ilgi görürken, ikilinin binanın halka kapalı anten bölümüne nasıl ulaştığı ise gizemini koruyor.