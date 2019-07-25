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Emrah deniz uçağı alıyor

Yaz tatilini Bodrum'daki evinde geçiren ünlü sanatçı Emrah, kendisine deniz uçağı almaya karar verdi.

Haber Merkezi | 25.07.2019 - 10:59..
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Müzik ve sinemadan kazandıklarını ticarete yatıran Emrah Erdoğan, bu kez sürpriz bir yatırımla gündeme geldi.

Ünlü şarkıcı, eşi Sibel Erdoğan, kızı Eleysa ve oğlu Elyasa ile çıkacağı tatillerde daha rahat yolculuk yapabilmek için deniz uçağı almaya karar verdi.

AMERİKA'DAN GELECEK

Bunun için uzun zamandır araştırma yaptığı öğrenilen Emrah’ın sonunda bir karara vardığı ve beğendiği uçağın Amerika’dan getirtilmesi için talimat verdiği öğrenildi.

16 kişilik deniz uçağının değeri ise 3 milyon dolar yani yaklaşık 17 milyon lira.

Emrah deniz uçağı alıyor

Emrah deniz uçağı alıyor

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