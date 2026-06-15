Emrah eski eşinin doğum gününü kutladı

Özel hayatını gözlerden uzakta yaşayan ünlü şarkıcı Emrah, takvimler 2022 yılını gösterdiğinde çocuklarının annesi Sibel Erdoğan ile anlaşmalı olarak yollarını ayırma kararı almıştı.

Boşanma sonrasında çocuklarının eğitimi ve geleceği için iletişimlerini koparmayan ikili, birbirlerine saygıyı asla kaybetmedi.

ESKİ EŞİNİN DOĞUM GÜNÜNÜ UNUTMADI

Ünlü şarkıcı, eski eşi Sibel Erdoğan'ın doğum gününü sosyal medya hesabı üzerinden kutladı.

"HER ZAMAN KIYMETLİSİN"

Çocuklarının annesini bu özel gününde unutmayan Emrah, paylaştığı gönderide "Doğum günün kutlu olsun. Nice güzel yaşların olsun. Hayatımızdaki en mükemmel ortak değerimiz olan evlatlarımızın annesisin ve her zaman çok kıymetli bir yere sahipsin. Evlatlarımızın varlığıyla aramızda oluşan bağ ömür boyu sürecek en kıymetli bağlardan biridir. Allah seni evlatlarımızın başından eksik etmesin. Çocuklarımızın başarılarını, sevinçlerini ve hayatlarındaki en güzel anları sağlıkla birlikte görmeyi Rabbim bize nasip etsin inşallah... Mutlu yıllar." ifadelerine yer verdi.