Emrah'ın gündemi hep aynı

Emrah, yine yaptı yapacağını ve cimriğiyle pes dedirtti. Emrah, eşi Sibel Erdoğan'la geçtiğimiz gün Rumelihisarı'nda bir mekanda kahvaltı yapamaya gitti.

HESABA İNDİRİM İSTEDİ

Cimri olduğu yönünde haberlerle gündeme gelen şarkıcının çalışanlara, "Sürekli buraya geliyorum. Hesapta indirim yapın. Bari çayların parasını yazmayın" dediği öne sürüldü.

Uzun zamandır yurt dışına taşınacakları konuşulan çift, mekan çıkışı o soruları duymazlıktan geldi. Çift, yurt dışına yerleşeceği sorularını ise yanıtlamadı. Çift, yurt dışına yerleşeceği sorularını ise yanıtlamadı.

BİLİNEN MAL VARLIKLARI

Kazandığını gayrimenkule yatıran şarkıcının, Bebek, Etiler, Levent civarında 200'e yakın evinin olduğu iddia ediliyor. Fulya'daki bir rezidansta 12 dükkanı olan sanatçının aynı yerde 2 milyon dolar değerinde bir spor kompleksi de bulunuyor.