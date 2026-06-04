Emre Mor için transfer iddiası

Fenerbahçe ile sözleşmesinin sonuna gelen Emre Mor'un adı Fatih Karagümrük ile anılıyordu.

Fatih Karagümrük'ten iddialara ilişkin açıklama geldi.

İstanbul ekibi, yeni sezon transfer planlamasında Emre Mor’un yer almadığını açıkladı.

"GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Emre Mor iddialarıyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

“"Profesyonel futbolcu Emre Mor’un kulübümüze transferi konusunda görüşmeler yapıldığı ya da anlaşma sağlandığı yönünde bazı basın yayın organlarında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncu yeni sezon transfer planlamamızda yer almadığı gibi herhangi bir görüşme gerçekleştirilmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."”

EN SON 2024'TE OYNADI

Öte yandan bu sezon lisansı çıkarılmayan Emre Mor, resmi maçlarda forma şansı bulamamıştı.

Yıldız futbolcu, sezon boyunca yalnızca bireysel antrenman yaptı.

Emre Mor, son resmi maçına 4 Mayıs 2024 tarihinde çıkmıştı. Milli futbolcu, uzun süredir sahalardan uzak kalmıştı.

KARAGÜMRÜK FORMASI GİYMİŞTİ

Öte yandan Emre Mor, 2021-2022 sezonunda Fatih Karagümrük forması giymiş ve sezon sonunda 2 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Kırmızı-siyahlılar, 2023-2024 sezonunun ikinci yarısında da 28 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmıştı.