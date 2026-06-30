Emre Mor, Nijmegen ile antrenmanlara çıkacak

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Fenerbahçe’de uzun süredir forma şansı bulamayan Emre Mor’un, sarı-lacivertli macerası sona erdi.

Geride bıraktığımız sezon lisansı çıkarılmayan Emre Mor, resmi maçlarda süre alamamıştı.

Yıldız futbolcu, sezon boyunca yalnızca bireysel antrenman yapmıştı.

HOLLANDA'YA GİTTİ

Son olarak milli oyuncuyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

28 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Hollanda'ya gitti.

Hollanda ekiplerinden Nijmegen, Emre Mor'un 1 Temmuz'dan itibaren takımla antrenmanlara çıkacağını açıkladı.

Emre Mor, Nijmegen'de deneme antrenmanlarına çıkacak.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Son resmi maçına 18 Mayıs 2025 tarihinde Eyüpspor forması altında çıkan Emre Mor, Fenerbahçe'de toplamda 49 maçta süre buldu ve 6 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu.