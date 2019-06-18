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Emre Mor'un Ibiza kaçamağı

Eleştiri yağmuruna tutulan Emre Mor, dostlarıyla birlikte Ibiza'ya gitti.

Haber Merkezi | 18.06.2019 - 13:56..
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Emre Mor'un Ibiza kaçamağı

Celta Vigo'da bu sezon fazla forma şansı bulamayan ve beklenilen başarıyı bir türlü yakalayamayan Emre Mor, umursamaz tavırlarına devam ediyor.

İBİZA'DA EĞLENDİ

Yetersiz formuyla çok eleştirilen Emre Mor, sezon biter bitmez soluğu İbiza'da aldı.

Güzel kızlarla sabaha kadar eğlendi. Türk futbolcu Emre Mor, çapkınlık turuna çıktı.

İSPANYOL KIZLARLA EĞLENDİ

Sosyal medyasından kızların fotoğrafını paylaşmayan Mor, 'Erkek erkeği tatil' havası yarattı.

Emre Mor'un Ibiza kaçamağı

Emre Mor'un Ibiza kaçamağı

,Emre Mor'un Ibiza kaçamağı

Ancak etiketlendiği kareler, çapkınlık turunda olduğunu ortaya çıkardı. Emre Mor ve erkek arkadaşlarının mekanda genç İspanyol kızlarla eğlendiği anlaşıldı.

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