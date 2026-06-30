Emre Taşdemir, Mardin 1969 Spor'a transfer oldu
Savunma oyuncusu Emre Taşdemir, 1. Lig'in yeni takımlarından Mardin 1969 Spor'a transfer oldu.
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1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, 30 yaşındaki sol bek Emre Taşdemir ile 1 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Emre Taşdemir'in tecrübesi, karakteri ve oyun kalitesiyle takımın hedeflerine önemli katkı sağlayacağı belirtildi.
"CAMİAMIZA HAYIRLI OLMASINI TEMENNİ EDİYORUZ"
Açıklamada, "Emre Taşdemir ile 1 yıllık anlaşmaya varılmıştır. Tecrübeli futbolcuya kırmızı-lacivertli formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)