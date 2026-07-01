Emrecan Terzi, Beşiktaş'tan Iğdır FK'ya transfer oldu
Beşiktaş, Emrecan Terzi'nin Iğdır FK'ya bonservisiyle transfer olduğunu açıkladı. Yapılan duyuruda 22 yaşındaki futbolcuya emekleri için teşekkür edildi.
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“Profesyonel futbolcumuz Serkan Emrecan Terzi'nin nihai transferi hususunda Iğdır FK ile anlaşmaya varılmıştır.
Siyah beyazlılarda veda...
Beşiktaş, Emrecan Terzi'nin 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK'ya bonservisiyle transfer olduğunu duyurdu.
"BUNDAN SONRAKİ KARİYERİNDE BAŞARILAR"
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“Profesyonel futbolcumuz Serkan Emrecan Terzi'nin nihai transferi hususunda Iğdır FK ile anlaşmaya varılmıştır.
Serkan Emrecan Terzi'ye bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.”
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi