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Emrullah Gülüşken, Ankara'da tedavi altına alındı

Koronavirüs teşhisi konulduktan sonra evine gönderilen kalp hastası talihsiz adam, Sağlık Bakanlığı'nın harekete geçmesiyle 7 saat 40 dakikada Türkiye'ye getirildi.

DHA |
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Emrullah Gülüşken, Ankara'da tedavi altına alındı

İsveç’te, koronavirüs testi pozitif çıktığı halde tedavi edilmeyerek, evine gönderilen Emrullah Gülüşken ve 3 çocuğunu taşıyan uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Saat 13.40'ta inen uçaktan sağlık görevlileri tarafından bulunduğu basınçlı sedyeyle alınan Gülüşken, ambulansa taşındı.

Gülüşken ve çocukları, daha sonra Ankara Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Emrullah Gülüşken, Ankara'da tedavi altına alındı

ÇOCUKLARI DA KARANTİNADA TUTULACAK

Emrullah Gülüşken, burada tedaviye alınırken, çocuklarının da 14 gün karantinada tutulacağı öğrenildi. Saat 06.00'da başlayan çalışma, 7 saat 40 dakika sürdü.

Emrullah Gülüşken, Ankara'da tedavi altına alındı

"İNŞALLAH İYİLEŞECEK"

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bir kız evlat, koronavirüs hastası babası için hiçbirimizin unutamayacağı bir şey yaptı. Ülkemiz harekete geçti. Ambulans uçağımız sabah İsveç’ten hastamızı aldı. Sevgili Leyla, biz 25 bin hastamızı iyileştirdik. İnşallah Emrullah Bey de iyileşecek." dedi.

İsveç'te korona olan kalp hastası Emrullah'ı tedavi etmediler İZLE



"BİR TEK TÜRKİYE YAPABİLİRDİ"

Öte yandan Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla Gülüşken, yaptığı açıklamada "Hiçbir devletin bunu yapabileceğini düşünmüyorum. Tek bir devlet bunu yapabilirdi, o da kendini gösterdi, o devlet Türkiye." dedi.

Emrullah Gülüşken, Ankara'da tedavi altına alındı

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