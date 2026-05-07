En çok altın alan ve satan ülkeler belli oldu

Küresel piyasaların merak ettiği veriler belli oldu...

Dünya Altın Konseyi, merkez bankalarının Mart 2026'ya ilişkin altın istatistiklerini açıkladı.

RAPOR AÇIKLANDI

Verilere göre merkez bankaları, mart ayında net 30 ton altın sattı.

Türkiye'nin 60 tonluk altın satışı ve Rusya'nın 6 tonluk satışları diğer ülkelerdeki alımları dengeledi.

Azerbaycan Devlet Petrol Fonu'nun (SOFAZ) üç aylık verileri de 2026'nın ilk çeyreğinde net 22 tonluk satış gösterdi.

EN ÇOK ARTIRAN ÜLKELER

Polonya, Özbekistan, Kazakistan ve Çin mart ayının en büyük altın alıcıları oldu.

ÜLKELERE GÖRE REZERV DEĞİŞİKLİKLERİ

Polonya Merkez Bankası, 11 ton ile mart ayındaki en büyük alıcı olurken onu, 9 tonluk altın alımı ile Özbekistan Merkez Bankası ve 6 tonluk altın alımı ile Kazakistan Merkez Bankası izledi.

17 aydır aralıksız altın alan Çin Merkez Bankası ise mart ayında alım hızını artırarak 5 tona çıkardı.

Guatemala ve Çek Cumhuriyeti de bu ay ikişer ton altın ile net alıcı oldu.

EN BÜYÜK SATIŞ TÜRKİYE'DE

Mart ayının en büyük net altın satıcısı ise 60 tonla Türkiye oldu.

Türkiye mart ayında altın rezervlerinin bir kısmını döviz ve likidite amaçlı kullandı. Rusya da bu ay 6 ton altın sattı.

YIL BAŞINDAN BU YANA REZERVLERDEKİ DEĞİŞİMLER

Yılın ilk çeyreğinde 31 ton altın alan Polonya en büyük alıcı olurken, onu 25 ton altın alımı ile Özbekistan, 13 ton ile Kazakistan ve 7 ton ile Çin takip etti.

Çek Cumhuriyeti, Malezya, Guatemala, Kırgızistan, Kamboçya, Endonezya ve Sırbistan gibi diğer merkez bankaları da bir ton veya daha fazla net alım bildirdi.

1. çeyrekte en büyük altın satıcısı da Türkiye oldu, raporlanan verilere göre Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın altın rezervi bu süreçte 79 ton azaldı.

Satışların büyük kısmı mart ayında gerçekleşti.