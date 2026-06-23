Çalışıp para kazanmaktan çok, kazanılmış parayı dolandırıcılık yöntemiyle ele geçirmek isteyenler çoğaldı ve bu kişilerin kullandıkları yöntemler dijital dünyaya paralel olarak çeşitlendi.

Siz karşınızda resmi bir birim, tanınmış bir kişi ya da bir arkadaşınızı var sanırken telefonun ucunda, internette, sosyal medyada hiç tanımadığınız sadece sizi heyecanlandırarak paranızı almak için motive olmuş bir suçlu var.

Yapay zeka, sosyal medya ve dijital platformlar dolandırıcıların işini kolaylaştırdı.

KİŞİSEL VERİ VE KİMLİK GÜVENLİĞİ HEDEFTE

Uzmanlara göre son dönemde en fazla mağduriyet yaratan yöntemler artık sadece para değil, kişisel veri ve kimlik güvenliğini de hedef alıyor.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte dolandırıcılık yöntemleri de değişiyor.

Bir dönem telefonla yapılan klasik yöntemler yerini yapay zeka destekli ses klonlamalarına, sahte yatırım platformlarına ve sosyal medya tuzaklarına bıraktı.

Vatandaşlar kimi zaman bir telefonla, kimi zaman bir mesajla, kimi zaman da cazip görünen bir yatırım fırsatıyla binlerce hatta milyonlarca lira kaybedebiliyor.

İşte son dönemin en çok can yakan 10 dolandırıcılık yöntemi:

1- YAPAY ZEKA İLE SES KLONLAMA

Dolandırıcılar sosyal medya videoları veya kısa telefon görüşmelerinden elde ettikleri ses kayıtlarını yapay zeka yardımıyla kopyalıyor. Daha sonra yakın akraba veya arkadaş rolüne girerek acil para talebinde bulunuyor.

Arayan kişinin sesi gerçekten tanıdığınız birine aitmiş gibi geliyor.

2- SAHTE YATIRIM VE BORSA TUZAKLARI

Ünlü iş insanları, ekonomistler veya kamuoyunda güven uyandıran isimlerin görüntüleri kullanılarak hazırlanan sahte reklamlarda yüksek kazanç vaat ediliyor.

Birçok kişi kısa sürede yüksek getiri umuduyla birikimlerini kaybediyor.

3- KARGO VE TESLİMAT MESAJLARI

"Kargonuz teslim edilemedi", "Adresinizi güncelleyin" veya "Ek ücret ödemeniz gerekiyor" şeklindeki mesajlarla vatandaşlar sahte internet sitelerine yönlendiriliyor.

Kart bilgileri ve kişisel veriler birkaç dakika içinde ele geçirilebiliyor.

4- POLİS, SAVCI VE BANKACI KILIĞINDAKİ DOLANDIRICILAR

Kendilerini polis, savcı veya banka görevlisi olarak tanıtan kişiler, vatandaşları korkutarak para transferi yapmaya ikna etmeye çalışıyor.

Panik ortamında insanlar mantıklı düşünmekte zorlanıyor.

5- SESSİZ TELEFON ARAMALARI

Telefon açılıyor ancak karşı taraftan ses gelmiyor. Amaç kişinin ses örneğini kaydetmek veya hattın aktif olup olmadığını anlamak.

Kayıt altına alınan sesler daha sonra farklı dolandırıcılık girişimlerinde kullanılabiliyor.

6-"GÖREV YAP PARA KAZAN" TUZAĞI

Video izleme, ürün beğenme veya yorum yapma karşılığında para kazanılacağı vaat ediliyor. İlk aşamada küçük ödemeler yapılarak güven kazanılıyor.

Daha sonra yüksek tutarlarda para yatırmanız isteniyor ve sistem ortadan kayboluyor.

7- UCUZA ARAÇ VE ELEKTRONİK EŞYA İLANLARI

Piyasa değerinin çok altında araç, telefon, iş makinesi veya elektronik ürün ilanları yayımlanıyor. Kapora alındıktan sonra dolandırıcılar izlerini kaybettiriyor.

Sahte belgeler ve yapay zekâ ile hazırlanmış görseller dolandırıcılığı tespit etmeyi zorlaştırıyor.

8- KRİPTO PARA VE DİJİTAL VARLIK TUZAKLARI

Kripto para yatırımı vaadiyle kurulan sahte platformlar veya sosyal medya grupları üzerinden vatandaşlar hedef alınıyor.

Transfer edilen varlıkların geri alınması çoğu zaman mümkün olmuyor.

9- "PARANIZI GERİ ALACAĞIZ" DOLANDIRICILIĞI

Daha önce dolandırılmış kişiler yeniden hedef seçiliyor. Kendilerini avukat, danışman veya mağdur hakları temsilcisi olarak tanıtan kişiler ücret talep ediyor.

Mağdurlar aynı olay nedeniyle ikinci kez zarar görüyor.

10- BİYOMETRİK VERİ VE PARMAK İZİ TUZAĞI

Son dönemde ortaya çıkan yöntemlerden birinde dolandırıcılar çeşitli gerekçelerle vatandaşlardan parmak izi veya biyometrik veri talep ediyor.

Kimlik doğrulama sistemlerinde kullanılabilecek kritik veriler ele geçirilebiliyor.

UZMANLARDAN ALTIN UYARILAR

Telefonda sizden para isteyenlere kesinlikle güvenmeyin.

Banka şifresi, kart bilgisi ve doğrulama kodlarını kimseyle paylaşmayın.

Yüksek kazanç vaat eden yatırım tekliflerine şüpheyle yaklaşın.

Tanımadığınız bağlantılara tıklamayın.

Acil para talebi içeren aramalarda mutlaka karşı tarafı farklı bir numaradan doğrulayın.

Resmi kurumların telefonla para veya hesap bilgisi istemeyeceğini unutmayın.



