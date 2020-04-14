En çok değer kazanan ikinci el otomobiller

İkinci el otomobiller arasında kapmsamlı bir araştırma yayınlayan Cardata, son 1 yıl içerisinde en çok değerlenen ikinci el otomobil modellerini açıkladı.

İkinci el pazarında değerini en çok artıran otomobil üreticisi Renault olurken, fiyat değerinin en fazla arttığı modeller de yine Renault araçları oldu.

RENAULT MEGANE ZİRVEDE

2017 model Renault Megane 1.5 DCI Sedan, son bir yılda değerini yüzde 46 artırarak, en çok değerlenen ikinci el otomobil oldu. 2016 model Renault Megane 1.5 DCI Sedan yüzde 42’lik değer artışıyla ikinci sırada yer alırken, 2017 model Renault Clio 1.5 DCI yüzde 41’lik değer artışıyla üçüncü sırada kendine yer buldu.

Yaklaşık üç senedir Renault markası ile ikinci el araç fiyatlandırma konusunda iş ortağı olduklarını ifade eden Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Sunduğumuz detaylı ve güvenilir veriler sayesinde Renault yetkili satıcıları, pazardaki fiyat değişimlerinden anında haberdar olup özellikle takas alımlarında müşterilerine en doğru ve güncel ikinci el araç fiyat bilgilerini 10 saniyede verebiliyor.

Yaptığımız bu araştırmada ise, Renault’un zirvede yer almasının birçok önemli sebebi var. Bunların başında; Renault2 markası altında son dönemde gerçekleştirilen kurumsal ikinci el yatırımlarının başarısı ve Türkiye otomotiv pazarında sahip olduğu güvenilir marka kimliği geliyor.” ifadelerini kullandı.



