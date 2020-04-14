taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7942
Euro
7.4281
Altın
1712.57
Borsa
97743.14
Gram Altın
374.028
Bitcoin
46873.02

En çok değer kazanan ikinci el otomobiller

Cardata, son bir yıl içerisinde ikinci elde en çok değer kazanan marka ve modelleri açıkladı.

Haber Merkezi |
  1. Haberler
  2. Otomobil
Whatsapp ile paylaş

En çok değer kazanan ikinci el otomobiller

İkinci el otomobiller arasında kapmsamlı bir araştırma yayınlayan Cardata, son 1 yıl içerisinde en çok değerlenen ikinci el otomobil modellerini açıkladı.

İkinci el pazarında değerini en çok artıran otomobil üreticisi Renault olurken, fiyat değerinin en fazla arttığı modeller de yine Renault araçları oldu.

RENAULT MEGANE ZİRVEDE

2017 model Renault Megane 1.5 DCI Sedan, son bir yılda değerini yüzde 46 artırarak, en çok değerlenen ikinci el otomobil oldu. 2016 model Renault Megane 1.5 DCI Sedan yüzde 42’lik değer artışıyla ikinci sırada yer alırken, 2017 model Renault Clio 1.5 DCI yüzde 41’lik değer artışıyla üçüncü sırada kendine yer buldu.

megane

Yaklaşık üç senedir Renault markası ile ikinci el araç fiyatlandırma konusunda iş ortağı olduklarını ifade eden Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Sunduğumuz detaylı ve güvenilir veriler sayesinde Renault yetkili satıcıları, pazardaki fiyat değişimlerinden anında haberdar olup özellikle takas alımlarında müşterilerine en doğru ve güncel ikinci el araç fiyat bilgilerini 10 saniyede verebiliyor.

Yaptığımız bu araştırmada ise, Renault’un zirvede yer almasının birçok önemli sebebi var. Bunların başında; Renault2 markası altında son dönemde gerçekleştirilen kurumsal ikinci el yatırımlarının başarısı ve Türkiye otomotiv pazarında sahip olduğu güvenilir marka kimliği geliyor.” ifadelerini kullandı.


En çok değer kazanan ikinci el otomobiller

En çok değer kazanan ikinci el otomobiller

En çok değer kazanan ikinci el otomobillerEn çok değer kazanan ikinci el otomobillerEn çok değer kazanan ikinci el otomobillerEn çok değer kazanan ikinci el otomobillerEn çok değer kazanan ikinci el otomobiller

İlginizi Çekebilir
En iyi tasarıma sahip motosiklet Tenere 700 oldu
Dünya çapında en kapsamlı ve en prestijli tasarım yarışması Red Dot Design Award, en iyi tasarımlı motosiklet ödülünü Tenere 700'e verdi.
Ferrari, üretime verdiği arayı yeniden uzattı
İtalyan spor otomobil üreticisi Ferrari, üretime mayıs ayında başlayacağını açıkladı.
Mart ayının en çok satan ikinci el otomobilleri
Mart ayının en çok satan otomobil modellerini ve üreticilerini sizler için listeledik.
Alfa Romeo'nun SUV modeli Stelvio 2020, Türkiye'de satışa çıktı
Alfa Romeo Stelvio 2020'nin özelliklerini ve Türkiye fiyatını sizler için derledik.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İnfaz Yasası TBMM'den geçti
İnfaz Yasası TBMM'den geçti
827
İstanbul'da 4.1 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da 4.1 büyüklüğünde deprem
246
Prof. Ceyhan: Toplum içinde tespit edilmemiş vakalar var
Prof. Ceyhan: Toplum içinde tespit edilmemiş vakalar var
199
Haydar Baş, koronavirüsten hayatını kaybetti
Haydar Baş, koronavirüsten hayatını kaybetti
98
Bilim insanları: Sıcak havalar, koronavirüsü etkilemiyor
Bilim insanları: Sıcak havalar, koronavirüsü etkilemiyor
81
Devlet Bahçeli TBMM’de
Devlet Bahçeli TBMM’de
69
Yasmin Erbil'den karantina dansı
Yasmin Erbil'den karantina dansı
82
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir