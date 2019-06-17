taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9184
Euro
6.6408
Altın
1339.24
Borsa
90787.01
Gram Altın
255.198

En çok kazandıracak 10 meslek belli oldu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonrasında meslek seçiminde bulunacak gençlere tavsiyeler...

Haber Merkezi | 17.06.2019 - 08:46..
  1. Haberler
  2. Eğitim
Whatsapp ile paylaş
En çok kazandıracak 10 meslek belli oldu

ÖSYM tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) İngilizce sınavının da yapılmasıyla son buldu.

Sonuçların açıklanmasına henüz vakit var ancak sınavından umutlu olan gençler, şimdiden üniversite arayışına başladı.

Eğitim alacağı okulu ve bölümü iyi seçmek isteyen öğrencilere tavsiyeler de sıralanmaya başladı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, gazetelerin eğitim muhabirleri ile yaptığı sohbet toplantısında gelişen teknolojiyle birlikte günümüz mesleklerinin dönüşüm geçireceğini anlattı.

Gençlerin gelecekte bu alanlara yönelmesinin ülke kalkınmasına katkı sağlayacağını belirten Karaca, söz konusu mesleklerin maddi getirisinin de iyi olacağına dikkati çekti.

GELECEĞİN MESLEKLERİ

Üniversite sınavları sonrasında meslek seçiminde bulunacak gençlere tavsiyelerde bulunan Mehmet Karaca, geleceğin mesleklerini şöyle sıraladı:

"Dijital dönüşümle birlikte günümüzde bildiğimiz birçok meslek miadını dolduracak. Onların yerine öne çıkarak hayatımıza yön verecek olan meslekler şu şekilde:

Endüstriyel Veri Bilimciliği,

Robot Koordinatörlüğü,

IT/ IoT Çözüm Mimarlığı,

Endüstriyel Bilgisayar Mühendisliği,

Bulut Hesaplama Uzmanlığı,

Veri Güvenliği Uzmanlığı,

Şebeke Geliştirme Mühendisi,

3D Yazıcı Mühendisliği,

Endüstriyel Kullanıcı Arayüzü Tasarımcılığı,

Giyilebilir Teknoloji Tasarımcılığı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İsmail Küçükkaya başarılı bir yayını geride bıraktı

İsmail Küçükkaya başarılı bir yayını geride bıraktı

212
İmamoğlu ve Yıldırım aileleri bir arada

İmamoğlu ve Yıldırım aileleri bir arada

505
İmamoğlu ile Yıldırım ulaşım projelerini anlattı

İmamoğlu ile Yıldırım ulaşım projelerini anlattı

323
İmamoğlu ve Yıldırım'ın çarpık kentleşme çözümü

İmamoğlu ve Yıldırım'ın çarpık kentleşme çözümü

195
Çipras'tan Türkiye'ye yaptırım tehdidi

Çipras'tan Türkiye'ye yaptırım tehdidi

111
50 yuva olan caretta caretta kumsalı tarla gibi sürüldü

50 yuva olan caretta caretta kumsalı tarla gibi sürüldü

25
Bursa’da bin polisle uyuşturucu operasyonu

Bursa’da bin polisle uyuşturucu operasyonu

7
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir