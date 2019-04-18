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En çok oynanan 10 eski atari oyunu

Tekno 'on' serimizin beşinci bölümünde, eskiden en çok oynanan 10 atari oyununa göz atıyoruz.

Haber Merkezi | 18.04.2019 - 15:40..
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En çok oynanan 10 eski atari oyunu

Tekno 'on' 5.bölüm : ''En çok oynanan 10 eski atari oyunu''

Günümüzde olağanüstü grafiklere sahip bilgisayar oyunları arasında kaybolan atari oyunları, hâlâ birçok kişi tarafından oynanıyor. Bu oyunların grafikleri günümüze göre oldukça düşük olsa da atari oyunları, size geçmişinizi hatırlatacak en önemli eğlence kaynağı olabilir.

 

1. 32 BÖLÜMLÜK PRENSESİ KURTARMA MACERASI: SUPER MARIO BROS.

MARİO

 

2. KALENİZİ DİĞER DÜŞMANLARA KARŞI KORUYUN: TANK (BATTLE CITY)

TANK

 

3. BİTMEYEN SAHA YAPMIŞLAR: TSUBASA

En çok oynanan 10 eski atari oyunu

 

4. BİZE HIZ YAPMAYI ÖĞRETEN OYUN: FORMULA 1

f1

 

5. DÖVÜŞLERİN KRALI: MORTAL KOMBAT

MORTAL KOMBAT

 

6. O ZAMANLAR RONALDO VE MESSI YOKTU: SOCCER

soccer

 

7. AKSİYON OYUNLARININ KRALI: CONTRA

En çok oynanan 10 eski atari oyunu

 

8. O TABANCANIN KUŞU NASIL VURDUĞUNU HÂLÂ BİLMEYEN VAR MI?: DUCK HUNT

En çok oynanan 10 eski atari oyunu

 

9. CANAVARLARIN KUYUSUNU KAZIN: LODE RUNNER

lode

 

10. SİRKTE GEÇEN AMANSIZ MACERA: CIRCUS

En çok oynanan 10 eski atari oyunu

Siz de listede göremediğiniz ve en çok oynadığınız atari oyunlarını yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz.

Tekno 'on' serimizin beşinci bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde bambaşka 10 içerikle karşınızda olacağız. Aşağıdaki bağlantıdan Tekno 'on' serimizin bütün bölümlerine ulaşabilirsiniz.

Japonya, kendine özgü kültürü ve eşsiz gelenekleriyle adından sıkça söz ettiren ülkelerin başında geliyor.  Sadece kültürleriyle ön planda olmayan Japonya, aynı zamanda günlük hayatı kolaylaştıran teknolojik çözümlerle de insan yaşamına ne kadar çok değer verdiğini gösteriyor.

Tekno 'on' serimizin dördüncü bölümünde, Japonya'da günlük hayatta kullanılan 10 küçük teknolojiye göz atıyoruz.

1. BABALAR İÇİN BİR EMZİRME CİHAZI

emzirme

 

2. MÜKEMMEL BİR SEYAHAT ARKADAŞI. KENDİ KENDİNE GİDEBİLEN ROBOT BAVULLAR, NEREYE GİDERSENİZ GİDİN SİZİ TAKİP EDİYOR

JAPNYA

 

3. YANLIŞ KULLANIMI ÖNLEMEK İÇİN ENGELLİ PARK YERİNİN UZAKTAN KONTROL EDİLDİĞİ BİR DÜKKAN

dükkan

 

4. YAĞMURLU HAVALARDA BEDAVA ŞEMSİYE DAĞITAN OTOMATİK ŞEMSİYE MAKİNESİ

japonya

 

5. BOŞ VE DOLU KABİNLERİ GÖSTEREN BİR BİLGİ SİSTEMİ OLAN TUVALET

tuvalet

 

6. JAPONYA'DAKİ SAKIZ KUTULARINDAN ÇIKAN, ÇİĞNEMEYİ BİTİRDİĞİNİZDE TÜKÜRMENİZE YARAYAN VE ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ ENGELLEYEN KAĞITLAR

sakız

 

7. ACİL DURUMLARDA TUVALET OLARAK KULLANABİLECEĞİNİZ ASANSÖR KOLTUKLARI

asansör

 

8. JAPONYA'DAKİ TAKSİLERDE BULUNAN VE DAHA YAVAŞ SEYAHAT ETMEK İSTEYEN MÜŞTERİLER İÇİN TASARLANMIŞ, OTOMATİK OLARAK HIZI AZALTAN DÜĞME

TAKSİ

 

9. ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDE BULUNAN SERİN DOLAPLAR, SİZ GEZERKEN YİYECEKLERİNİZİN BOZULMASINI ENGELLİYOR

JAPONYA

 

10. VE SON OLARAK JAPONLARIN BİRBİRLERİNE VE KURALLARA DUYDUĞU İNANILMAZ SAYGI

JAPONYA

 

Tekno 'on' serimizin dördüncü bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde bambaşka 10 içerikle karşınızda olacağız. Aşağıdaki bağlantıdan Tekno 'on' serimizin ilk üç bölümüne ulaşabilirsiniz.

 

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