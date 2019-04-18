Tekno 'on' 5.bölüm : ''En çok oynanan 10 eski atari oyunu''

Günümüzde olağanüstü grafiklere sahip bilgisayar oyunları arasında kaybolan atari oyunları, hâlâ birçok kişi tarafından oynanıyor. Bu oyunların grafikleri günümüze göre oldukça düşük olsa da atari oyunları, size geçmişinizi hatırlatacak en önemli eğlence kaynağı olabilir.

1. 32 BÖLÜMLÜK PRENSESİ KURTARMA MACERASI: SUPER MARIO BROS.

2. KALENİZİ DİĞER DÜŞMANLARA KARŞI KORUYUN: TANK (BATTLE CITY)

3. BİTMEYEN SAHA YAPMIŞLAR: TSUBASA

4. BİZE HIZ YAPMAYI ÖĞRETEN OYUN: FORMULA 1

5. DÖVÜŞLERİN KRALI: MORTAL KOMBAT

6. O ZAMANLAR RONALDO VE MESSI YOKTU: SOCCER

7. AKSİYON OYUNLARININ KRALI: CONTRA

8. O TABANCANIN KUŞU NASIL VURDUĞUNU HÂLÂ BİLMEYEN VAR MI?: DUCK HUNT

9. CANAVARLARIN KUYUSUNU KAZIN: LODE RUNNER

10. SİRKTE GEÇEN AMANSIZ MACERA: CIRCUS

Siz de listede göremediğiniz ve en çok oynadığınız atari oyunlarını yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz.

Tekno 'on' serimizin beşinci bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde bambaşka 10 içerikle karşınızda olacağız. Aşağıdaki bağlantıdan Tekno 'on' serimizin bütün bölümlerine ulaşabilirsiniz.