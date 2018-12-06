En dayanıklı ve sağlam akıllı telefonlar 2018

Akıllı telefonlar, her yıl yeni tasarımlarıyla karşımıza çıkıyor. Günümüzde camdan yapılmış metal tasarımlarıyla ışıldayan bu akıllı telefonlar, dayanıklılık konusunda insanlara güven vermiyor.
Ancak aşağıda listelediğimiz akıllı telefonlar oldukça farklı, bu telefonlar özellikle sağlam ve güçlü olmalarıyla dikkat çekiyor. Gelin en sağlam akıllı telefonlara birlikte göz atalım.
Sonim XP8
- Artıları: IP69 su direnci, ıslak elle ve eldivenle çalışma, 4900mAh batarya
- Eksileri: 335 gram ağırlık
CAT S61
- Artıları: Su geçirmezlik, 4500mAh batarya, iyi donanım özellikleri
- Eksileri: Çok pahalı
CAT S41
- Artıları: 5000mAh batarya, ağır değil
- Eksileri: İşlemci güçlü değil
Samsung Galaxy S8 Active
- Artıları: Güçlü donanım özellikleri, iyi pil ömrü, hantal değil
- Eksileri: Eski model
Samsung Galaxy Xcover 4
- Artıları: Uygun fiyat, programlanabilir kısayol tuşu
- Eksileri: Aşırı dayanıklı değil
Kyocera DuraForce Pro 2
- Artıları: Askeri sınıf dayanıklılık, kompakt, iyi özellikli
- Eksileri: Düşük batarya