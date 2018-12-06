En dayanıklı ve sağlam akıllı telefonlar 2018

1 AK Parti'nin Ağrı adayı: Savcı Sayan Yerel seçimlerde büyük bir başarı bekleyen Başkan Erdoğan, Ağrı'yı AK Parti'ye kazandıracak isim olarak Savcı Sayan'ı seçti.

2 Kütahya’da 10 bin adet sikke ele geçirildi Kütahya’da; Roma ve Bizans dönemine ait 10 bin adet sikke bulundu.

3 Siklosarin nedir Tarihi I. Dünya Savaşı’na kadar dayanan kimyasal silahlardan siklosarin, çok yüksek derecede zehirli bir maddeye sahip. Bu zehir tam 1993 yılına kadar kullanıldı.

4 Çocuk dostu kitap listesine 26 yeni eser eklendi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, 0-6 yaş grubu çocuklar için ailelere yol gösterici olması amacıyla hazırlanan kitap listesine 26 yeni eser daha katıldı.

5 Ajda Pekkan'ın 300 bin liralık yılbaşı şıklığı Ajda Pekkan, yılbaşı konserine, özel olarak hazırlattığı 300 bin TL değerindeki elbise ile çıkacak

6 İnanılmaz şifalı 5 bitki Dünyanın dört bir yanından şifalı ve sağlıklı olması ile bilinen beş bitki!