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En dayanıklı ve sağlam akıllı telefonlar 2018

Her akıllı telefon kullanıcısı, mutlaka telefonu yere düşürme korkusu yaşamıştır. İşte sağlam olmalarıyla dikkat çeken bazı telefonlar.

Haber Merkezi | 06.12.2018 - 10:59..
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Akıllı telefonlar, her yıl yeni tasarımlarıyla karşımıza çıkıyor.  Günümüzde camdan yapılmış metal tasarımlarıyla ışıldayan bu akıllı telefonlar, dayanıklılık konusunda insanlara güven vermiyor.

Ancak aşağıda listelediğimiz akıllı telefonlar oldukça farklı, bu telefonlar özellikle sağlam ve güçlü olmalarıyla dikkat çekiyor. Gelin en sağlam akıllı telefonlara birlikte göz atalım.

Sonim XP8

En dayanıklı ve sağlam akıllı telefonlar 2018

  • Artıları: IP69 su direnci, ıslak elle ve eldivenle çalışma, 4900mAh batarya
  • Eksileri: 335 gram ağırlık

 

CAT S61

En dayanıklı ve sağlam akıllı telefonlar 2018

  • Artıları: Su geçirmezlik, 4500mAh batarya, iyi donanım özellikleri
  • Eksileri: Çok pahalı

 

CAT S41

En dayanıklı ve sağlam akıllı telefonlar 2018

  • Artıları: 5000mAh batarya, ağır değil
  • Eksileri: İşlemci güçlü değil

 

Samsung Galaxy S8 Active

En dayanıklı ve sağlam akıllı telefonlar 2018

  • Artıları: Güçlü donanım özellikleri, iyi pil ömrü, hantal değil
  • Eksileri: Eski model

 

Samsung Galaxy Xcover 4

En dayanıklı ve sağlam akıllı telefonlar 2018

  • Artıları: Uygun fiyat, programlanabilir kısayol tuşu
  • Eksileri: Aşırı dayanıklı değil

 

Kyocera DuraForce Pro 2

En dayanıklı ve sağlam akıllı telefonlar 2018

  • Artıları: Askeri sınıf dayanıklılık, kompakt, iyi özellikli
  • Eksileri: Düşük batarya

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