En düşük emekli maaşı hesaplaması AK Parti'nin Sakarya kampında gündeme geldi

En düşük emekli maaşı, altı ayda bir kanunla düzenleniyor. Böylece kök maaşı belirlenen rakamdan düşük olanların maaşı artırılmış oluyor.

En düşük memur maaşının her zam döneminde tekrar belirlenerek bir yasaya eklenerek resmileştirmesi işlemi yerine kökten çözüm arayışları gündeme geldi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DÜZENLEMESİ AK PARTİ KAMPININ GÜNDEMİNE GİRDİ

En düşük emekli maaşıyla ilgili yeni model, AK Parti'nin Sakarya'da düzenlenen kampında ana gündem ekonomi oldu.

Hükümetin emekli maaşlarına ilişkin planladığı yeni modelin ayrıntıları netleşmeye başladı.

EKİM AYINDA TBMM'YE SUNULACAK

Ekim ayında TBMM’ye sunulması beklenen düzenleme ile yalnızca emekli maaşları değil, hane halkının toplam geliri esas alınarak yeni bir sistem oluşturulması hedefleniyor.

AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı’nda ekonomik başlıklar öne çıkarken yüksek enflasyon, hayat pahalılığı, konut ve kira fiyatlarındaki artış ile emekli ve dar gelirli vatandaşların alım gücü, en çok tartışılan konular arasında yer aldı.

EN FAZLA SORU MEHMET ŞİMŞEK'E GELDİ

Kamp boyunca en fazla soru, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e yöneltildi.

Milletvekillerinin emekli maaşları, asgari ücret düzenlemeleri ve ekonomik programa ilişkin sorularını yanıtlayan Şimşek, ekonomi politikalarının konut, KOBİ’lerin finansmana erişimi ve dar gelirli kesimin refahı olmak üzere üç ana eksende şekillendiğini ifade etti.

SEDECE EMEKLİ MAAŞI DEĞİL HANE HALKI GELİRİ DİKKATE ALINACAK

Hükümetin üzerinde çalıştığı Gelir Tamamlayıcı Aile Destek (GETAD) Sistemiyle birlikte, yalnızca bireysel emekli maaşı değil, hane gelirinin tamamı dikkate alınarak belirlenen bir ihtiyaç eşiğinin altında kalan ailelere kamu desteği sağlanması öngörülüyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI MODELİ GELİŞTİRİLİYOR

GETAD Sistemi ile halen yasal düzenlemeyle belirlenen en düşük emekli maaşı modelinin değiştirilmesi planlanıyor.

İHTİYAÇ ALTINDA KALAN HANEYE DEVLET DESTEĞİ

Bu sistemde, devlet tarafından belirlenecek ihtiyaç eşiğinin altında kalan hanelerde eksik kalan gelir, kamu desteğiyle tamamlanacak.

"ERKEN SEÇİM YOK"

Toplantıda ayrıca Bakan Şimşek’in, ekonomi programının etkilerinin daha net hissedilmesi için zamana ihtiyaç olduğunu belirttiği ve daha önceki bir toplantıda dile getirildiği gibi erken ya da baskın seçim ihtimalinin bulunmadığını ifade ettiği aktarıldı.

Toplantıda ayrıca konut ve kira fiyatlarındaki artışa dikkat çekilerek, sosyal konut projelerinin yaygınlaştırılması ve arzın artırılmasıyla piyasada denge sağlanmasının hedeflendiği aktarıldı.



