En iyi ışık açısını bulmanın yöntemi: Elinizi takip edin

"Işık güzel değil" derdi bitti.

Amatörler bile bu yöntem sayesinde ışık açısından kusursuz kareler yakalayabilecek.

Sosyal medyada paylaşılan pratik bir fotoğrafçılık yöntemi viral oldu.

Bir kullanıcı tarafından yayınlanan videoda, çekim yapılacak ortamda en iyi ışığın bulunduğu yönü tespit etmenin kolay bir yolu gösterildi.

Elinizi takip edin

Videoda kişinin elini yüzünün önüne kaldırarak ışığın geliş açısını kontrol ettiği görüldü.

El üzerinde oluşan gölge ve aydınlık bölgeler sayesinde ışığın hangi taraftan geldiği kolayca anlaşılabiliyor.

Böylece fotoğraf çekimi öncesinde yüzü en iyi aydınlatacak açı belirlenebiliyor.