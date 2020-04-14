En iyi tasarıma sahip motosiklet Tenere 700 oldu

Her yıl düzenlenen Red Dot Design Award (Kırmızı Nokta Tasarım Ödülleri), bu yıl da sahiplerini buldu.

Birçok kriterin, alanında uzman jüriler tarafından değerlendirildiği yarışmanın motosiklet kategorisindeki kazananı Yamaha Tenere 700 oldu. Ralli tipi macera motosikleti, yılın en iyi tasarıma sahip motosikleti seçildi.

TENERE 700 ÖZELLİKLERİ

Tenere 700’ün 689 cc’lik 2 silindirli çapraz düzlem felsefesine sahip motoru, her koşula uygun güç sağlayabiliyor.

Dünyanın en deneyimli ralli sürücülerinin fikirleri alınarak tasarlanan Tenere 700, üstün yol tutuşu ve çevikliği ile çok yönlü bir macera motosikleti olarak göze çarpıyor.

Tenere 700’ün 350 km üzerinde menzil potansiyeli sunan 16 litrelik yakıt deposu da uzak mesafeli sürüşlerin rahatlıkla üstesinden geliyor.





TÜRKİYE FİYATI

2020 model Yamaha Tenere 700'ün Türkiye fiyatı, 79 bin 500 TL olarak açıklanmıştı.