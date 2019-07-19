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Endonezya, Komodo Adası'nı boşaltıyor

Deniz turizminin gözde merkezlerinden Doğu Nusa Tenggera eyaletindeki Komodo Adası'nın, 2020'den itibaren geçici süreliğine turizm ve ikamete kapatılacağı duyuruldu.

AA | 19.07.2019 - 07:32..
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Eyalete bağlı turizm ajansından yapılan açıklamada, ekolojik dengesinin iyileştirilmesi için önümüzdeki yıldan itibaren adanın bir süreliğine kapatılmasına yönelik karar alındığı belirtildi.

EKOLOJİK DENGE İÇİN 40 MİLYON LİRA HARCANACAK

Devlet Başkanı Joko Widodo'nun da adaya ziyaretinde bu fikri desteklediğini belirten yetkililer, adanın bir süreliğine kapatılmasının Komodo ejderi türünün korunmasına da yardımcı olacağını vurguladı.

Adanın korunma çalışmaları için ise 100 milyar Endonezya rupisi (39,6 milyon TL) harcanacağı kaydedildi.

Endonezya, Komodo Adası'nı boşaltıyor

ADANIN YERLİLERİ KARARI PROTESTO ETTİ

Komodo Adası'nda ikamet edenler ise adanın boşaltılma planını protesto etti.

Endonezya basınına konuşan ada sakini İhsan Abdul Emir, "Biz senelerdir adanın korunmasına yönelik çabaları destekliyoruz. Fakat adanın ikamete kapatılması bizi geçim kaynaklarımızdan mahrum bırakacaktır." dedi.

Komodo Adası, Endonezya'nın 12 büyük deniz turizm merkezleri arasında yer alıyor.

Endonezya, Komodo Adası'nı boşaltıyor

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