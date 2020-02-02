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Endonezya, koronavirüse karşı spreyle önlem aldı

Çin’den gelen ve ülkenin kuzeybatısında bulunan havaalanına iniş yapan uçak, Endonezyalı yetkiler tarafından karantinaya alınırken yolculara teker teker antiseptik özellikli sprey sıkıldı.

Haber Merkezi | 02.02.2020 - 12:47..
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Endonezya, koronavirüse karşı spreyle önlem aldı

Çin’in Vuhan şehrinden dünyaya yayılan koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler devam ediyor.

Tamamen karantina altına alınan Vuhan’dan kaçış devam ederken, kentte bulunan yabancılar, birer birer ülkelerine dönüyor.

YOLCULARA İLAÇLI SPREYLER SIKILDI

Salgın korkusu dünyayı sararken, son olarak Endonezya’dan gelen görüntüler, virüse karşı gösterilen endişeyi gözler önüne serdi.

Sabah saatlerinde Çin'in Wuhan kentinden kalkan ve 238 Endonezyalıyı taşıyan Batik Havayolları'na ait uçak, ülkenin kuzeybatısında yer alan Batam Adası'ndaki Hang Nadim Havalimanı'na indi.

Endonezya, koronavirüse karşı spreyle önlem aldı

UÇAK KARANTİNA ALTINDA

Uçaktan inenleri karşılayan sağlık ekipleri, yolcuları karantina altına almadan önce defenfektan sprey arındırması yaptı.

Endonezya, koronavirüse karşı spreyle önlem aldı

Yolcular, tazyikli sprey uygulamasına tutulduktan sonra önlem amaçlı karantina altına alındı.

Endonezya, koronavirüse karşı spreyle önlem aldı

Endonezya, koronavirüse karşı spreyle önlem aldı

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